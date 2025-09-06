El Roig Arena abre sus puertas este sábado con un concierto homenaje a Nino Bravo

El recinto multiusos ha sido impulsado por el empresario Juan Roig en València

Compartir







El Roig Arena, el recinto multiusos impulsado por el empresario Juan Roig en València, abre sus puertas este sábado con un concierto homenaje a Nino Bravo en el que participa una veintena de artistas. Una leyenda, un genio y un referente. Estas han sido las palabras más repetidas por los artistas:

"Mientras una persona siga escuchando a Nino Bravo, será eterno". Así lo ha manifestado su hija, la también cantante Eva Ferri, que también participa en este gran concierto tributo junto a una quincena de estrellas, entre ellas David Bisbal, Pablo López, Malú, Marta Sánchez, Miguel Poveda o Pitingo, entre otros.

Todos ellos han coincidido en mostrar la ilusión y la responsabilidad que supone formar parte de esta cita y estar a la altura de la "grandeza" del icónico intérprete melódico. Igualmente, han subrayado la importancia de España y Valencia cuenten con un nuevo recinto multiusos como el Roig Arena, para el que han dedicado adjetivos como "espectacular" o "brutal". "Suena muy bonito", han remarcado.

Bisbal, sobre Nino Bravo: "Es grandioso"

Antes del inicio del concierto, que ha arrancado poco después de las 20.30 horas, los artistas han ido pasando por un 'photocall'. Uno de los más esperados, David Bisbal, ha aseverado que Nino Bravo es "grandioso" y ha confesado que le hubiera gustado ser "un cantante de aquella época", debido a la importancia que le da a la canción romántica.

Muy orgullosos se han mostrado especialmente los artistas de la tierra, como Sole Giménez, quien ha celebrado que "después de años de ver cómo giras se iban a Madrid, Barcelona o Bilbao" sin pasar por la capital del Turia, ahora hay un espacio que contribuirá aún más a que "la música sea protagonista en València".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Como único representante del concierto homenaje que se celebró tras la muerte de Nino Bravo, Víctor Manuel ha recalcado que tenía que estar aquí y ha subrayado que no tiene ninguna intención de 'jubilarse', ya que es el público el que te retira cuando no compra entradas, ha reflexionado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

5.000 trabajadores, involucrados en la contrucción del Roig Arena

En total, cerca de cinco mil trabajadores, entre propios y de proveedores han estado involucrados en la construcción de un recinto que puede acoger 15.600 espectadores en ‘modo baloncesto’, 18.600 en ‘modo concierto’, que pueden ser 20.000 con el escenario en medio de la pista. Además, hay una sala auditorio para conciertos y eventos de hasta 2.000 personas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

57 eventos ya con entradas a la venta

Víctor Sendra, director general del Roig Arena, ha explicado que hay 57 eventos con entradas a la venta «y van a salir más de 80 el primer año». «Eso supone una venta de 600.000 entradas en el primer año», ha apuntado Sendra.

«Eso dice que la música vende en València, el 75 % de las entradas que hay a la venta están vendidas. No es el ‘factor Roig Arena’ el único que está, están los promotores, las salas de València que llevan años; el Roig Arena no es la causa de todo, venimos a sumar», ha añadido.

En la misma línea ha indicado que el recinto favorecerá la llegada a España de grandes giras. «Hemos buscado colaborar, no competir», ha indicado.

Sendra ha agradecido el apoyo de los patrocinadores, muchos de los cuales apostaron por el Roig Arena cuando solo era un proyecto; y el de los promotores, «que son quienes arriesgan» para traer a los artistas.

Para el primer curso hay contratados ya setenta eventos corporativos «no es solo música y deporte, la parte de la empresa va a tener un peso muy importante», ha indicado.

Sufragado íntegramente por Juan Roig

El proyecto, levantado en una parcela del Ayuntamiento de València, cuenta, según ha indicado, con «cuatro patas». Por un lado, el colegio público Les Arts, cuya construcción costó ocho millones de euros; un aparcamiento público inaugurado hace ahora un año de veinte millones; un parque exterior de más de 40.000 m2, cuya urbanización ha costado siete millones, y finalmente el propio recinto.

Desde la organización apuntan que el impulso final a la infraestructura e incluir la puesta en marcha de la misma han elevado a 365 millones la inversión, frente a la última cifra de trescientos millones ofrecida.

«Los 400 millones los ha sufragado íntegramente Juan Roig y ahora hablo en su nombre porque me ha dicho que diga que se siente muy orgulloso de cada euro invertido», ha destacado Sendra. «Tenía que ser una inversión responsable pero la suerte de tener a Juan Roig ha hecho que cada uno de los ajustes, siempre que estuviera justificado, haya tenido un ‘sí’ detrás», ha agradecido.

«Hemos hecho una inversión muy potente en tecnología, también todo lo relativo a la acústica, tanto a la interna como a la externa. Queremos que suenen bien la música y el baloncesto y la insonorización hacia afuera, evitar líos aunque sean los generados desde dentro», ha explicado.

El impacto del covid, las crisis de inflación y la guerra de Ucrania están entre los motivos que explican el aumento presupuestario pero hay más.

«Vimos que teníamos que potenciar mucho más la insonorización, incluso se pueden llevar adelante dos conciertos al mismo tiempo. En la parte de tecnología, nos dimos cuenta de que debíamos superar mucho lo que habíamos previsto inicialmente. Luego están los acabados. La inversión tiene un foco claro, darle la máxima prioridad al usuario», ha indicado.

«Podemos afirmar que tenemos el Arena que queremos. No nos queremos comparar, tenemos el recinto que queremos», ha destacado.