Carlos Plá 16 SEP 2025 - 12:34h.

En una cuña publicitaria para radio se escucha una voz similar a la de Ábalos pronunciando frases que se le atribuyen dentro del caso Koldo

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, en ‘El tiempo justo’: “Tengo miedo y he vivido con miedo todos estos años”

Compartir







ValenciaEl Ayuntamiento de Valencia, gobernado por una coalición entre PP y Vox, ha utilizado una de las frases escuchadas al exministro José Luis Ábalos en los audios del conocido como caso Koldo dentro de una campaña municipal de sensibilización para el Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, que se conmemora el 23 de septiembre.

La campaña incluye una cuña de radio en la que se puede escuchar una voz similar a la de Ábalos diciendo: "En el fondo les gusta. Si lo hacen es porque quieren. Te tengo preparada una nueva, está recién llegada, perfecta, se enrolla que te cagas". A continuación, el audio recoge el mensaje de la campaña: "No te engañes, ninguna mujer quiere prostituirse, cuando pagas por sexo, te conviertes en cómplice de su sufrimiento. No normalices lo que no se puede tolerar. Si eres putero, eres cómplice".

La campaña incluye la difusión de mensajes de concienciación desde las redes sociales, la instalación de carteles informativos en el mobiliario urbano, el uso de un autobús de la EMT vinilado con los motivos de la campaña, así como presencia en medios de comunicación. Además, el Ayuntamiento hará un envío masivo de carteles con la imagen de la campaña a asociaciones, organizaciones y entidades sociales para difundirlos por los barrios.

Más presupuesto

Desde el año 2024 el consistorio a incrementado las ayudas para luchar contra la explotación sexual en la ciudad. “Destinamos 105.000 euros al año a reforzar el trabajo sobre el terreno, en la primera línea, para atender a las víctimas de explotación sexual, acompañarlas de manera integral y ayudarlas a recobrar su vida”, ha explicado la concejala de Igualdad, Rocío Gil.

En el marco de la campaña, se han organizado una batería de jornadas de sensibilización, abiertas al público, para sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre esta problemática social. “Vamos a seguir trabajando en colaboración con las entidades sociales de la ciudad, por ello serán los propios profesionales de Cruz Roja, el Programa ALBA y Médicos del Mundo los que dirigirán estas sesiones para la ciudadanía”, ha explicado la edil.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Se tratará, así, de una jornada participativa en la que se debatirá sobre las causas que llevan a las mujeres a la situación de explotación sexual, los perfiles actuales de las víctimas, así como las dinámicas de atención y cuidado que se llevan a cabo desde estas asociaciones.