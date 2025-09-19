El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, presta una esperada declaración ante la jueza que instruye la gestión de la DANA

La jueza que instruye la gestión de la DANA solicita el vídeo del Cecopi al canal À Punt

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha asegurado este viernes en su esperada declaración ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de la gestión de la DANA que tuvo conocimiento por primera vez de la crecida del caudal del barranco del Poyo sobre las 18:45 horas, cuando se lo transmitió el personal de la confederación. Un caudal que ha señalado que era importante pero congruente con las fuertes precipitaciones que se estaban produciendo el 29 de octubre.

Durante su declaración en calidad de testigo, Polo ha asegurado también que en ningún momento alertara de que la presa de Forata fuese a colapsar, sino que había riesgo de vertido. Polo ha testificado que minutos después de las 19 horas de aquel 29 de octubre, Emergencias de la Generalitat les volvió a conectar con la sala del Cecopi y se dio cuenta de que todavía no se ha había enviado ningún mensaje de alerta (que finalmente llegó a los móviles de la población a las 20:11 horas).

Según ha explicado, la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, leyó un texto y preguntó si le parecía bien, a lo que él respondió, "con el micro cerrado", que no le parecía bien, pero que enviasen algo. En ese momento, asegura, se habla de enviar dos mensajes, uno a toda la provincia de Valencia y otro a las comarcas de la Ribera Alta y la Hoya de Buñol, a lo que desde la CHJ se indica que se añada también la Ribera Baixa y l'Horta Sud.En ese momento de la tarde Polo asegura haber recibido una llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para preguntar "¿qué está pasando?", a lo que el presidente de la CHJ responde "que ahí nadie toma ninguna decisión, nadie hace nada".

Cecopi

En su declaración, el representante de la confederación ha explicado que en el organismo recibieron un correo electrónico a las 16:23 horas convocando el Cecopi para participar a partir de las 17.00 horas de manera presencial o telemática.

En esa reunión, ha señalado que se empezó a hablar de las inundaciones de Utiel y él "corto esas intervenciones" para referirse a la situación de la presa de Forata y el jefe de área de explotación comentó que para esos caudales sería necesario declarar algún escenario de emergencia de la presa. Ha recordado que oyó "media hora de reflexión" y que hubo "una pausa de desconexión".

En la siguiente conexión, la imagen era la misma, pero ya vio a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. Nada más conectarse, empezaron diciendo que no iban a evacuar y que él pensaba que "por qué decía eso, si nadie había hablado de eso".

En ese momento, Polo pidió que mandaran un mensaje a la población. Entonces, ha continuado, empezó a haber un debate sobre esta situación por parte de Emergencias, por parte de la consellera, que decía que "por qué se declaraba la emergencia", algo a lo que en la CHJ "no daban crédito".

Tensión por la falta de decisiones

Polo ha aseverado que se expuso la "incertidumbre" que había sobre la presa de Forata y ha recalcado que "nunca se dijo que iba a colapsar". Ha agregado que ellos veían que no se estaban tomando decisiones y que, por su parte, la situación fue "tensa" porque "no se tomaban decisiones".

En este sentido, ha declarado que escuchó al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, insistir "varias veces" a la ley la amparaba para tomar cualquier medida, porque ella "tenía dudas de si podía o no" hacerlo.

De acuerdo el relato de Polo, llegó un momento en que el jefe de explotación llevaba un hoja donde está el hidrograma de lectura y, al ver los datos de los calados, volvió a decir que enviaran un mensaje a la población diciendo que se subieran a los pisos altos.

Para Polo, debían manejar otra información porque en ese momento decidieron enviar dos mensajes: uno acotado a la zona de la que se estaba hablando y otra al resto de la población. Sobre las 18:00 horas hubo una desconexión.

Ha relatado que en todas las presas hay personal con el que se está en contacto y la de Forata ese contacto era "permanente" y existía una tensión del personal muy fuerte porque "se juegan la vida".

Polo habló por teléfono con varios alcaldes y ha señalado que la información que proporcionaba estaba a disposición de todos porque están en el Plan de emergencia de inundaciones, que incorpora la cartografía nacional, y el daba por hecho que Emergencias transmitía toda esta información porque es quien tiene que darla a los municipios.

Barranco del Poyo

Sobre las siete menos cuarto, subió alguien --que no ha especificado-- con el aviso del barranco del Poyo. Era un caudal importante, pero que congruente con todo lo que estaba pasando.

Pasadas las 19.00 horas, Emergencias les vuelve a conectar al Cecopi y se dan cuenta de que no se ha enviado el mensaje. Entonces, ha dicho Polo, dan un grito --"¿pero no habéis mandado el mensaje?"--.

La consellera llegó a leer un mensaje y preguntó si les parecía bien, a lo que él dijo "no me parece bien, pero que manden algo, con el micro cerrado". Vuelven a decir que van a enviar dos mensajes.

Esa conexión no debió durar mucho, ha comentado Polo, que ha referido que recibió una llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a quien le trasladó "el problema" de que en ese Cecopi nadie tomaba ninguna decisión.