La mujer estrangulada por una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm acogió a la detenida en su casa cuatro días antes
Discusiones, peleas: Qué ocurrió los días previos al crimen entre amigas con el cable de la aspiradora
La británica de 66 años que murió en la noche del miércoles en un apartamento de Benidorm, Alicante, supuestamente estrangulada con un cable de aspiradora a manos de una amiga había acogido en su casa a la detenida cuatro días antes, según recoge 'Información'.
La detenida se acogió a su derecho a no declarar, como ya hizo el día de la detención. Según recoge el citado diario, hay probabilidad que la detenida sea citada de nuevo para explicar ante el juez lo que pasó esa noche.
Fuentes de la investigación señalaron que la detenida, de 64 años, por el homicidio y la víctima mortal llevaban varios días de convivencia en el apartamento localizado en el barrio del Rincón de Loix, una de las zonas favoritas de los británicos que acuden a Benidorm de vacaciones.
Numerosas peleas y discusiones
En esos días de convivencia, las dos amigas tuvieron numerosas peleas y discusiones verbales, según el testimonio de testigos presenciales. Las dos mujeres no eran turistas de vacaciones en la ciudad turística, sino que habían fijado en ella su residencia.
Tal y como señala 'Información', la detenida estaba buscando piso en Benidorm, por lo que su amiga se ofreció a que se quedara a vivir con ella mientras encontraba algo. En un principio iba a ser una estancia temporal.
Sin embargo, no tardaron en surgir los problemas de convivencia entre ambas. Fue al cuarto día de vivir juntas cuando se produjo el estrangulamiento. Aún se desconocen los motivos de la discusión. En el momento del suceso solo se encontraban la agresora confesa y la víctima.
Fue la propia detenida quien llamó al 112
La Policía Nacional sigue investigando los pormenores de lo ocurrido la noche del pasado miércoles antes de que otra tercera persona telefoneara al 112 para avisando que una amiga le había confesado que había matado a otra estrangulándola con el cable de una aspiradora.
Cuando los medios sanitarios llegaron al apartamento, la mujer de 66 años ya había perdido la vida con claros indicios de asfixia, por lo que únicamente se pudo certificar el fallecimiento y, tras el levantamiento del cadáver por orden judicial, el traslado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para la realización de la autopsia