29 SEP 2025 - 18:31h.

Con la alerta roja activa por la borrasca Gabrielle muchos municipios continúan bajo la amenaza de inundaciones por las fuertes lluvias

Alerta roja de la AEMET, en directo: Valencia prorroga la suspensión de las clases hasta este martes

La borrasca Gabrielle ha provocado la alerta en Valencia y de Cataluña y el recuerdo de la catástrofe de la DANA que acabó con la vida de más de 200 personas. Los municipios de la zona cero de la DANA han establecido una serie de medidas que actúan como refuerzo ante la difícil situación que atraviesan por la amenaza de fuertes lluvias y tormentas. Los Ayuntamientos han recomendado a los ciudadanos evitar desplazamientos que no sean necesariamente urgentes y han ofrecido actualizaciones desde sus páginas webs para conocer la evolución en las zonas de mayor riesgo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). También se encuentra disponible la app ‘infoAGUA’ que facilita la consulta de toda la información sobre el riesgo de inundación desde cualquier dispositivo móvil además de consultar los datos de cantidad y calidad en los ríos españoles, con el objetivo de prevenir desbordamientos.

El SNZCI es un instrumento que sirve de apoyo a la gestión del espacio fluvial y la prevención de riesgo de inundación, de planificación territorial y de transparencia administrativa. Esta herramienta cuenta con mapas de peligrosidad y de riesgo de diferentes partes del país. Son elaborados por las autoridades competentes de cada demarcación. En la propia pagina web, hay tres opciones para poder consultar: Presas y embalses, Dominio Público Hidráulico y Zonas Inundables y Aprovechamientos hidroeléctricos.

Las diferencias con la DANA de hace 11 meses

Muchos de los informes que ofrecen los ayuntamientos de las zonas cero de Valencia, son elaborados a través de estos datos que recogen los mapas publicados y actualizados con la información del ministerio. Las zonas que aparecen de color azul reflejan hasta dónde puede llegar el agua en caso de un supuesto desbordamiento. Con este indicador, tanto los ayuntamientos como los ciudadanos podrán tomar las medidas preventivas necesarias y ponerse a salvo.

La Comunitat Valenciana ha activado todos los avisos y ha tomado todas las medidas posibles y han alertado a los ciudadanos para que la tragedia que ocurrió hace 11 meses no se repita. A diferencia del año pasado, el mensaje de alerta no se mandó hasta las ocho de la tarde del 29 de octubre. Este lunes, los vecinos han confirmado que han recibido hasta tres mensajes de alerta.

Acompañado de ese mensaje había un listado de recomendaciones para evitar que los ciudadanos puedan correr riesgo en caso de que se produzcan desbordamientos que den lugar a las riadas que acabaron con la vida de cientos de personas y que dejaron sin casa y sin negocio a los vecinos de muchas localidades. Los Ayuntamientos también han decidido ir publicando actualizaciones sobre la evolución de las lluvias para que las personas puedan estar al tanto del paso de la borrasca.