El día de la agresión sexual, el procesado le dijo a la víctima que se tomase tres pastillas benzodiacepinas con la intención de agredirla sexualmente

Expertos ofrecen claves para detectar señales de abuso sexual en niños y prevenir agresiones

La fiscalía ha elevado a tres años y tres meses la petición de cárcel para un hombre que se hizo pasar por psicólogo y al que se acusa de agredir sexualmente a una mujer con la que, en compañía de más personas, convivía en una vivienda de Alicante.

Este individuo ha sido juzgado este miércoles en la Audiencia de Alicante y la fiscalía también le solicita 15 meses de multa con cuota diaria de seis euros como responsable de un delito de intrusismo, aunque le aprecia la atenuante de reparación del daño, al haber depositado antes de la vista 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Dormida con pastillas benzodiacepinas

La presunta agresión sexual tuvo lugar en la madrugada del 2 al 3 de junio de 2023 en el domicilio de la ciudad de Alicante que compartían el acusado, su esposa y su hija, así como la víctima y su pareja, amigo del encausado.

El procesado se había ganado la confianza de la perjudicada ofreciéndole ayuda como psicólogo terapeuta para tratar sus problemas de insomnio, a pesar de no contar con la titulación requerida, y le recomendó que tomase pastillas benzodiacepinas, que tienen efectos hipnóticos, a lo que la víctima aceptó a partir de la confianza que se había establecido entre ellos.

El día de la agresión sexual, según la fiscalía, el procesado le dijo que se tomase tres pastillas y su pareja una, además de dormir en habitaciones distintas para que ambos pudiesen conciliar el sueño y después de mantener relaciones sexuales.

Según la versión de la acusación pública, el encausado accedió en torno a las 2 horas de la madrugada a la habitación en la que se encontraba la mujer y la agredió sexualmente cuando ella estaba semiinconsciente, aunque en su declaración ha dicho que lo hizo “para comprobar cómo estaba, puesto que sabía que se había tomado las tres pastillas” y que, al despertarla y comenzar a hablar con ella, “hubo una conversación y un acercamiento personal", sin agresión sexual.

Ha negado que se hiciese pasar por psicólogo terapeuta profesional, puesto que nunca había trabajado como tal ni en Colombia (su país de origen), ni en España, aunque sí ha sostenido que había obtenido un diploma de psicología infantil tras cursar dos años de estudio en su país.

En el juicio que ha quedado visto para sentencia, un médico forense ha indicado que las pastillas recomendadas por el acusado se presentaban en dosis de 5 y 10 miligramos y que la cantidad máxima recomendable al día es de 10, por lo que tres es una cantidad alta.