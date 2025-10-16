Carlos Plá 16 OCT 2025 - 15:16h.

El detenido fue sorprendido por la Guardia Civil cuando intentaba romper el precinto policial para acceder a la vivienda de su hermana

Un policía nacional es detenido como presunto autor de la muerte de su madre de 93 años en Ávila

AlicanteLa Guardia Civil ha detenido a un hombre en Santa Pola como presunto autor de un delito de lesiones con arma de fuego al disparar en el hombro a su hermana. Además, se le imputan los delitos de tenencia ilícita de armas, desobediencia y contra la salud pública. Los hechos dieron lugar a la operación Estratega, desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Santa Pola.

El suceso tuvo lugar el pasado 12 de septiembre, cuando la Guardia Civil, a través del Centro de Coordinación de Emergencias 112, recibió un aviso por unas lesiones ocasionadas con un arma de fuego en el interior de una vivienda de la localidad.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local de Santa Pola y servicios sanitarios. A su llegada, los agentes encontraron a una mujer con una herida de bala en el hombro derecho, que fue evacuada de urgencia al Hospital General Universitario de Elche, donde recibió atención médica.

Debido a la gravedad de los hechos, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Santa Pola inició la operación Estratega.

Las primeras gestiones permitieron identificar al hermano de la víctima, un hombre de 45 años, con antecedentes por diversos delitos y que carecía de licencia de armas, como el presunto autor del disparo.

Mientras los agentes realizaban las actuaciones en el lugar, el sospechoso se aproximó a la vivienda e intentó acceder a su interior rompiendo el precinto policial. Aunque inicialmente desobedeció las órdenes de los agentes, finalmente fue interceptado y detenido.

Durante el desarrollo de la operación, las investigaciones posteriores permitieron además vincular al detenido con actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Ingreso en prisión

Durante el desarrollo de la operación se practicaron dos registros domiciliarios, uno en la vivienda de la víctima y otro en la de su hermano, donde se intervinieron 600 gramos de hachís, 25 gramos de cocaína, 22 dosis de MDMA, también conocida como éxtasis o cristal, 1.600 euros en efectivo, basculas de precisión y una funda de un arma de fuego corta.

Tras su detención, al individuo se le imputaron los delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas, desobediencia y contra la salud pública.

El individuo, junto con los efectos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Elche, que decretó su ingreso en prisión.

Aunque el presunto responsable de la agresión ha sido detenido, la Guardia Civil continúa las investigaciones para localizar el arma utilizada y esclarecer los motivos que originaron el disparo.