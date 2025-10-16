La jueza de la DANA no reclama la identificación completa de los miembros de la junta de gobierno de la CHJ el pasado 19 de diciembre

La Fiscalía Superior respalda a la jueza de la DANA y pide que se inadmita la querella de Manos Limpias contra ella

La jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA, le pide a la Confederación Hidrográfica del Júcar que informe si desplegaron agentes para realizar labores de vigilancia en algún punto de control. La magistrada rechaza reclamar las identidades de los trabajadores porque lo importantes es “conocer el lugar de identificación”.

La jueza de la DANA tampoco reclama la identificación completa de los miembros de la junta de gobierno de la CHJ el pasado 19 de diciembre porque “no posee relación con los hechos objeto de la investigación". Así, no ve necesario tener información sobre los supuestos fallos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) durante las lluvias de los pasados 29 y 30 de septiembre, según Europa Press.

La jueza recuerda que el control de los barrancos corresponde a la administración autonómica

La jueza de Catarroja resalta que "ha de tenerse en cuenta que la competencia en la dirección de la emergencia es autonómica" y que "el control de los barrancos corresponde a la administración autonómica, lo que se desprende por la simple aplicación de la normativa legal en el control de la emergencia, prevista en el Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, lo que ha sido reiterado en múltiples resoluciones".

La instructora subraya que el día antes de la barrancada "se sabía de la conveniencia del despliegue de agentes medioambientales al objeto de controlar los barrancos", como ya han declarado varios testigos del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). “En el día álgido de la DANA, perfectamente anunciado por la AEMET y publicitado por todos los medios de comunicación, había de continuar", advierte.

La magistrada no entiende que no se movilizasen recursos humanos

La jueza sostiene que con la simple previsión de la AEMET, que había desde el día anterior, “no se entiende que no se movilizara recurso humano alguno”. "La movilización de recursos humanos se hizo tras la activación de la alerta hidrológica, que, para el barranco del Poyo, tuvo lugar a las 12:20 horas, y ello habría sido suficiente para la comarca de l'Horta Sud, teniendo en cuenta la hora de los fallecimientos que resulta de las declaraciones de perjudicados practicadas hasta el momento", expone la magistrada.

“La vigilancia también era necesaria en los barrancos tributarios del Poyo, atendiendo a las previsiones meteorológicas para zonas como Turís o Godelleta, y que los barrancos de dichas áreas no cuentan con medidores, además de que el barranco de Horteta desemboca en el Poyo más allá del medidor", añade.

Pone el foco en que la actuación de vigilancia in situ

La jueza de Catarroja destaca que la llamada de una técnica de Emergencias, entre las 12:45 y 13:15 horas del 29 de octubre a los bomberos, “indicándoles que fueran a medir la escala de Paiporta es uno de los elementos claramente indicativos". “La propia consellera autonómica era informada de que le competía controlar el barranco del Poyo, estampando de su puño y letra la responsabilidad en la asunción de dicho control, la existencia de una alerta hidrológica y lo que es más importante, la utilización de medios propios, brigadas forestales", apunta.

La magistrada pone el foco en que la actuación de vigilancia in situ responde al hecho de que las subidas repentinas en los caudales de los barrancos se han de controlar visualmente. "La alerta hidrológica para el barranco del Poyo no se dejó sin efecto por lo que la obligación de control siempre estuvo vigente. La continuidad en la alerta hidrológica era perfectamente conocida por los técnicos que han depuesto", insiste.

Investigará la muerte de una mujer el 6 de noviembre de 2024

La instructora requiere, a través de una providencia, a testigos y trabajadores de Emergencias y predictores de la AEMET para que digan si acceden a que se obtenga y una al procedimiento las grabaciones de varias llamadas telefónicas mantenidas por ellos el 29 de octubre. Así, cita a un ingeniero y a otro testigo para que testifiquen sobre un informe relacionado con la presa de Buseo.

El objetivo de esa providencia es recabar información forense para conocer si el fallecimiento de una mujer, el 6 de noviembre de 2024, en el Hospital de la Ribera, fue causada por la DANA. Esta investigación nace tras la petición de su hijo, quien ha pedido que se la considere víctima de la catástrofe.