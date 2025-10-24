Su entorno, testigos, cámaras y su móvil, fundamentales para esclarecer la muerte de Vicente Domínguez

El hombre murió aplastado en el camión de la basura pero antes habría recibido una paliza

Compartir







La muerte violenta de Vicente Domínguez, exmarido de la alcaldesa de Almassora, aplastado por un triturador de basura sigue bajo investigación. El hombre tenía dos tipos de lesiones: habría recibido fuertes golpes antes de acabar en un contenedor de basura. La investigación se centra en cuatro puntos clave.

Los investigadores de la muerte de Vicente Domínguez, bucean en primer lugar en su entorno. La noche de su muerte, el pasado sábado, estuvo en una zona de copas de Castellón. Estuvo con un amigo, que trabaja en un bar, sobre la una de la madrugada, informa el diario El Periódico Mediterráneo.

PUEDE INTERESARTE El cuerpo en un contenedor de Castellón podría ser del exmarido de la alcaldesa de Almassora

Este amigo le ha contado a la policía que le dijo que quedar más tarde pero ya no le contestó y que se fue a su casa. No volvió a saber de él.

Por otro lado, la relación de la víctima con la alcaldesa de Almassora había terminado mucho tiempo atrás.

Los investigadores también han interrogado a algunas personas que estuvieron aquella madrugada en la calle donde estaba el contenedor en el que arrojaron a Domínguez. Aunque es una zona algo apartada, hay bares cercanos y varios testigos.

Las cámaras de seguridad de la zona también son fundamentales para los investigadores. Aunque era de madrugada, podrían arrojar algo de luz a este crimen.

Por último, el teléfono del fallecido puede ser clave. Según informa el citado diario, los agentes han pedido al juzgado la autorización para hacer el volcado de su teléfono móvil y demás dispositivos electrónicos que tuviera y también tener acceso a todas sus redes sociales.

Tratan de rastrear sus últimos movimientos y con quien había contactado en los últimas horas y días.

De esta manera, se podrán conocer sus últimos movimientos, así como si había intercambiado mensajes con alguien en las horas previas al suceso.

Cómo murió el exmarido de la alcaldesa de Almassora

Las primeras investigaciones señalan que la víctima recibió una paliza pero murió después, como consecuencia de la acción de la presa del camión de basuras, según informa Las Provincias.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Policía cree que Domínguez pudo ser agredido por un ajuste de cuentas relacionado con un asunto de drogas. Tras los golpes, quedó inconsciente y el autor o los autores de la paliza lo arrojaron a un contenedor de basura situado a la altura del número 7 de la calle Pérez Galdós de la ciudad de Castellón.

Los operarios al revisar la tolva hallaron el cuerpo del hombre que todavía estaba con vida e inmediatamente avisaron a la policía y al servicios de Emergencias. Sin embargo, cuando fue atendido por los servicios sanitarios desplazados al lugar, solo pudieron certificar su muerte.