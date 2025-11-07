Europa Press 07 NOV 2025 - 13:35h.

PP y Vox rechazan la petición del PSPV de que acuda con la factura de El Ventorro y el registro de llamadas: "No es un tema perentorio"

El aplaudido relato de Toñi García, que perdió a su marido e hija en la DANA, en el Congreso: "Sólo así entenderé que mi dolor ha valido la pena"

Compartir







ValenciaEl 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparecerá el próximo martes, 11 de noviembre, por la tarde, a partir de las 16 horas, en la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts, según ha acordado la mesa donde PP y Vox tienen mayoría. Mazón registró la solicitud de comparecencia a petición propia el pasado miércoles, dos días después de anunciar su dimisión.

Para la sesión de la comisión del martes estaban citados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros, la exministra Teresa Ribera y la delegada del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Por el momento, solo Sánchez, la vicepresidenta Mª Jesús Montero y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han excusado oficialmente su asistencia.

Así lo ha explicado el vicepresidente de la mesa de la comisión, Vicente Betoret (PP), en declaraciones a los medios tras la reunión de la mesa del órgano, que preside la diputada de Vox Miriam Turiel. Betoret ha justificado la decisión de fijar la comparecencia de Mazón por la tarde "para ser operativos" ante el hecho de que los representantes estatales no vayan a comparecer.

Respecto al formato de la comparecencia de Mazón, el diputado del PP ha indicado que será el mismo que en las dos sesiones anteriores de la comisión; es decir, que primero intervienen los cuatro grupos parlamentarios y después tendrá un tiempo de 15 minutos para contestar. "Es el mismo formato, el del plan de trabajo", ha subrayado, y no ha querido valorar si es un tiempo demasiado breve o no.

PUEDE INTERESARTE La jueza de la DANA llama a declarar a Pérez Llorca, a miembros del equipo de Mazón y al dueño de El Ventorro

Por su parte, el PSPV ha dirigido este viernes un escrito a la mesa de la comisión en el que pide que se exhorte a Mazón a traer en la sesión del próximo martes la factura del restaurante El Ventorro, donde el 'president' en funciones comió el día de la DANA con la periodista Maribel Vilaplana, así como el registro de llamadas telefónicas de ese día "emitido por la compañía de telefonía".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

PP y Vox no han aceptado esta solicitud. Según Betoret, esta negativa se debe a que el grupo socialista lo puede pedir "in voce" en la misma comisión, además de considerar que "no es un tema perentorio" ni "algo importante".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"No entro a valorar si se quiere aportar o no o si se hace o no, pero hay tiempo para aportarlo de sobra. No es algo que tenga que requerirlo hoy o que tenga que aportar en el bolsillo: si se quiere aportar lo puede hacer cuando considere oportuno porque estamos en plazo más que de sobra", ha esgrimido el diputado 'popular'.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sobre las comparecencias que fijaron PP y Vox de los representantes del Gobierno, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya descartaron que fueran a comparecer porque solo tienen obligación de hacerlo ante las Cortes Generales.

En concreto, el próximo martes estaban citados a las 10.30 horas Sánchez, a las 11.30 la vicepresidenta Montero y a las 12.30 la exministra Ribera. Por la tarde, a las 16 horas estaba fijada la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, seguida de la de Robles a las 17 y de la de Bernabé a las 18 horas.

Comparecencia de las víctimas

Por otro lado, preguntado por si hay fecha para que las víctimas de la DANA comparezcan en la comisión de investigación de Les Corts, el vicepresidente del órgano ha afirmado que no tiene "ni idea" y que no se ha abordado en la reunión de la mesa de este viernes, al tiempo que ha recordado que el plan de trabajo que pactaron "hablaba primero de los técnicos" y era "bastante extenso".

Betoret ha añadido que no tiene "ni la más remota idea" de si estarán invitados a la sesión del martes, durante la comparecencia de Mazón, representantes de las asociaciones de víctimas.

El PSPV ha pedido que comparezca por la mañana

Desde el PSPV, Alicia Andújar, secretaria de la mesa de la comisión, ha explicado que los socialistas han pedido que la sesión empiece a las 10.30 horas porque es lo "lógico" para un foro "de estas características", y más todavía "cuando ya se había excusado el presidente del Gobierno y esa hora estaba vacante". Además, ha considerado que, si "hubiera habido voluntad de máxima transparencia", se hubiera convocado a esa hora y no por la tarde.

En este punto, ha advertido de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya comparecencia está fijada a las 16.00 horas, la misma que ahora la de Mazón, "todavía no ha enviado un escrito" para confirmar o excusar su asistencia. "Y si ahora llegara una respuesta positiva, han colado a Mazón a la hora que les ha venido bien a ellos", ha cuestionado Andújar, que ha pedido ser "un poco serios cuando se hace la convocatoria". "Si ya se ha fijado una hora, pues hay que respetarla", ha señalado.

No obstante, a su juicio todo ello demuestra que esta comisión es una "farsa" y está "completamente instrumentalizada" por parte del PP y Vox. "El objetivo no es conocer lo que ha pasado, sino que es tapar y encubrir a Mazón y en general a la Generalitat Valenciana", ha denunciado.

Sobre el formato, ha lamentado que no permite "la interlocución" ni "formular preguntas". "Incluso comienzan hablando los grupos sin haber escuchado al compareciente. Por tanto, ya se evita de esa manera que tengan posibilidad de replicar a lo que pueda manifestar", ha criticado Andújar, que ha sospechado que esto tiene la "clara intención de evitar que los grupos tengan posibilidad de interrogar sobre las cuestiones que queden pendientes".

Además, ha alegado ante la negativa de los representantes del Gobierno a acudir a la comisión que existe "doctrina consolidada del Consejo de Estado de que los parlamentos autonómicos no tienen potestad para llamar a comparecencias a cargos de la Administración del Estado". Y ha reprochado al PP y Vox que "una y otra vez" rechacen citar a las víctimas, al tiempo que ha acusado a esta última formación de "encubrir a Carlos Mazón".

Mazón vendrá a "victimizarse"

Desde Compromís, que no forma parte de la mesa, Joan Baldoví ha criticado que la comisión de la DANA de Les Corts "lo que pretende no es averiguar y encontrar la verdad de lo que pasó" el 29 de octubre de 2024, sino "encubrir la responsabilidad de Mazón y su gobierno".

A su juicio, el formato no es el que tendría que tener una comisión de investigación, que debería ser de pregunta-respuesta, por lo que para la próxima semana ha augurado "un monólogo de Mazón, que seguro que vendrá a victimizarse y hacerse pasar por una víctima". "Viene única y exclusivamente por intereses personales, no porque les interese averiguar la verdad", ha denunciado.

También ha criticado la hora fijada para la comparecencia (16.00), ha sospechado que el 'president' en funciones "no querrá entrar en los telediarios de mediodía" y ha considerado que "se podía haber hecho perfectamente a las 10.30 de la mañana". En todo caso, ha admitido que en la coalición esperan "poco" de Mazón: "Vendrá aquí a contarnos lo mismo que en su indigno discurso de despedida".

En este punto, se ha preguntado si hay "indignidad más grande" ante el hecho de que "el primero que venga sea Mazón y que aún no se le haya dado fecha de comparecencia a las víctimas", para seguidamente criticar que la comisión está "hecha a la medida de los intereses del PP y de sus encubridores, de sus cómplices de Vox".

"No es una comisión para averiguar la verdad, esto está hecho para exculpar al PP, a Carlos Mazón y a su gobierno de la culpa que tuvieron ese día por ausencia, incomparecencia, negligencia y por todas las mentiras que nos está contando después", ha expresado.

Y sobre la negativa de Sánchez y los ministros a acudir, Baldoví ha defendido que en Compromís son "coherentes" porque siempre han dicho que "deben de venir todos". "Cuanto más claros y cuanta más transparencia, mejor para los ciudadanos", ha zanjado.