El inmediato aviso a la Policía y la rápida llegada de los agentes permitió coger a los sospechosos in situ

Los arrestados de 43 y 48 años sustrajeron el 31 de octubre varios aparatos electrónicos, anillos y 500 euros

ValenciaLas cámaras domóticas para vigilar el hogar a distancia fueron claves para detener a dos ladrones que habían entrado a robar en un chalé de Torrente (Valencia). Según ha detallado la Policía Nacional, el dueño del inmueble los vio desde su móvil.

De esa forma, pudo alertar de inmediato a su mujer y a las autoridades para evitar la huida de los tres individuos que accedieron encapuchados a la vivienda. Varios dispositivos inteligentes instalados en su interior grabaron a los intrusos dentro.

El suceso se registró el 31 de octubre, a las 19 horas, cuando el 091 recibió el aviso por posible robo. Cuando los agentes acudieron al lugar, se encontraron con la propietaria de la casa, que se había desplazado hasta allí después de haber sido informada por su marido.

Llegó tan rápido que incluso pudo ver a un varón saltando desde su parcela hacia fuera para darse a la fuga. La primera patrulla que llegó empezó a inspeccionar el chalé, sin localizar a nadie, aunque sí observaron signos de haber fracturado la puerta de la terraza.

Dispositivos electrónicos, anillos y 500 euros

Además, había cajones abiertos y diversos enseres tirados por el suelo. Otros indicativos policiales estuvieron realizando batidas por las inmediaciones del inmueble hasta interceptar a los presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Sus características físicas y la ropa que vestían se ajustaba con las descripciones aportadas de los ladrones. Se llevaron varios dispositivos electrónicos, anillos y 500 euros. Los arrestados han pasado ya a disposición judicial, mientras el caso sigue abierto.