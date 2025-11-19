Uno de los conductores superó casi en cuatro veces la tasa de alcohol permitida, mientras que el otro, es un hombre de 79 años que cambió de sentido en un carril de aceleración

Un conductor graba el impactante choque de un vehículo kamikaze contra otro en Mijas, Málaga: cinco heridos, uno grave

Compartir







ValenciaLa Guardia Civil investiga a dos conductores que circularon en sentido contrario por la A-7 el sábado 25 de octubre, a distintas horas, y que fueron interceptados en los términos de Albaida y Xàtiva, en la provincia de Valencia.

Sobre las 03:50 horas del pasado sábado 25 de octubre, se recibieron varios avisos de circulación de un vehículo en sentido contrario a la altura del kilómetro 434 de la autovía A-7, en el término municipal de Muro de Alcoy (Alicante), en dirección a Valencia, que circulaba por los carriles en sentido hacia Alicante.

PUEDE INTERESARTE Detenido un conductor kamikaze que circuló durante 52 kilómetros en La Rioja: no tenía carné e iba bajos los efectos del alcohol

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia establecieron un dispositivo para localizar al vehículo, que fue interceptado en el punto kilométrico 427 con la colaboración de una patrulla de Policía Local de Muro de Alcoy, a la altura de la localidad de Albaida, sin que se produjera ningún herido.

Agentes del Destacamento de Tráfico de Xàtiva sometieron al conductor, un hombre de 45 años, a las pruebas de detección alcohólica, que arrojaron una tasa de alcohol casi cuatro veces superior a la permitida. El hombre quedó investigado por dos delitos contra la seguridad vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y circular con temeridad manifiesta.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre de 39 años que circulaba en sentido contrario por la A-7 tras chocar con un camión en Almería

Un anciano de 79 años

El mismo día, sobre las 10:40 horas horas, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Xàtiva, mientras realizaba labores de vigilancia del tráfico en la A-7, detectó a la altura del punto kilométrico 409,700 a un vehículo que realizaba un cambio de sentido al inicio del carril de aceleración de la autovía y se incorporaba en sentido contrario al estipulado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De forma inmediata, los agentes advirtieron al conductor con los dispositivos acústicos y luminosos del vehículo policial, pero hizo caso omiso. Uno de los agentes se bajó del vehículo oficial y saltó la mediana que separa las calzadas para poder interceptar físicamente al vehículo infractor y ordenar su parada a pie de carretera. El conductor, un hombre de 79 años, quedó investigado por un delito contra la seguridad vial, por conducir con temeridad manifiesta.