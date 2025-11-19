La jueza también ha pedido a Maribel Vilaplana los datos de la tarjeta con la que pagó el parking para que la empresa remita la hora de entrada y salida del vehículo

La jueza de la DANA requiere las grabaciones de las comparecencias de Mazón para comprobar sin mintió y el PSPV se querella por falso testimonio

Compartir







ValenciaLa jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha citado a declarar como testigos al secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca, el 26 de noviembre, y al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, el técnico de más alto rango en el Cetro de Coordinación de Emergencias, y que justo se reincorporó el 29 de octubre a su puesto tras unas vacaciones.

Suárez, que acompañó a la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa, Salomé Pradas, durante la jornada del 29 de octubre y en el Cecopi, declarará el 4 de diciembre a esa misma hora.

PUEDE INTERESARTE Las incógnitas sobre el recorrido de Carlos Mazón el día de la DANA continúan mientras incide en versiones que no concuerdan

La siguiente testigo citada es Pilar Montes, directora general de la Secretaría del Gabinete del presidente de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, el 10 de diciembre, cuya declaración acordó esta misma semana. Y la jueza ha dejado a otros dos más para los días 15 y 16 de diciembre: dos ingenieros del grupo Typsa y su declaración guarda relación con la presa de Buseo.

La magistrada ya había acordado la citación como testigos del 'núcleo duro' de Mazón en Presidencia --aunque faltaba por fijar fechas-- en relación con las llamadas que se realizaron en la tarde de la dana con la exconsellera de Justicia.

PUEDE INTERESARTE Pérez Llorca presenta su candidatura para suceder a Mazón en la Generalitat Valenciana sin un acuerdo previo con Vox

A fecha de este miércoles, resta por acordar la fecha de declaración del secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González y la directora general de la Oficina de Prensa, María Teresa Gómez, así como el asesor Josep Lanuza.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La magistrada ha argumentado en sucesivos autos que consta en el procedimiento, de un lado, la relación de llamadas aportadas por la defensa de Pradas de su teléfono del 29 de octubre de 2024 y las llamadas de Mazón, aportadas desde Presidencia de la Generalitat a la Comisión de Investigación de la dana de Les Corts. Y señalaba que la primera comunicación de Mazón con Pradas se produjo en esa tarde a las 17:37 horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según la jueza, estas pruebas son oportunas dado que resulta necesario el análisis del proceso de toma de decisiones en el Cecopi del 29 de octubre de 2024, respecto del envío de la alerta a la población, como ya expresó ella misma en un auto previo de fecha de 5 de noviembre de 2025 y dado que la Audiencia Provincial de Valencia, estableció, en una resolución el pasado octubre, que son "diligencias pertinentes" aquellas que permiten esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión de ese órgano el día de la dana que dejó 229 víctimas mortales en la provincia.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Grabaciones y datos tarjeta Vilaplana

La instructora en un nuevo auto requiere al Centro de Coordinación de Emergencias, a solicitud de la acusación popular que ejerce Intersindical, una copia de la grabación de las comunicaciones y su transcripción, con identificación de los intervinientes, realizadas entre las 12 y las 15,30 horas del 29 de octubre de 2024 a través del grupo de comunicación de radio denominado V-Valencia.

En la providencia, la jueza acuerda requerir a la periodista que comió el 29-0 con el presidente de la Generalitat Valenciana, Maribel Vilaplana, a que proporcione datos de la tarjeta con la que abonó el estacionamiento de su vehículo a fin de que la empresa que regenta ese parking remita la información al órgano judicial sobre la hora de entrada y salida del coche.

También ha acordado abrir una pieza de fallecimiento a nombre de la bebé fallecida antes de nacer en la DANA, una vez que el Registro Civil ha confirmado su inscripción.