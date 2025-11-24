Alberto Rosa 24 NOV 2025 - 19:36h.

El agente permanece ingresado en el Hospital Clínico Universitario después de que el pasado 8 de noviembre fuera agredido con una piedra

El policía hallado inconsciente con un traumatismo craneoencefálico en la localidad valenciana de Vilanesa continúa en coma inducido. El hombre fue encontrado cerca de su domicilio, y nadie vio quién le golpeó ni como sucedieron los hechos.

El agente permanece ingresado en el Hospital Clínico Universitario, después de que el pasado sábado 8 de noviembre, fuera agredido con una piedra cuando sorprendió fuera de servicio a dos hermanastros, uno de ellos menores de edad, intentando entrar en una casa en Vinalesa para robar, presuntamente, palomos deportivos, según informa ‘Las Provincias’.

El sindicato JUPOL ha emitido un comunicado en sus redes sociales desmintiendo el fallecimiento del agente. “Nos vemos en la obligación de desmentir rotundamente las informaciones que están circulando a través de redes sociales y perfiles de organizaciones sindicales, en las que se afirma falsamente el fallecimiento de nuestro compañero Carlos”, aseguran en el comunicado.

Desmienten el fallecimiento del agente

“Queremos aclarar que, si bien la situación médica de nuestro compañero es muy delicada, Carlos sigue con vida”, señalan. El sindicato explica que la familia, amigos y compañeros del policía “están atravesando momentos de extrema angustia y dolor”.

“Es inhumano obligarles a soportar, además el impacto emocional de leer condolencias por una muerte que no se ha producido. Jugar con la esperanza y el sufrimiento de una familia para ganar inmediatez o notoriedad en redes sociales es una línea roja que nunca debería cruzarse”, critican.

La Guardia Civil está esperando a que recupere la consciencia para tomarle declaración. Los médicos decidieron reducir su actividad cerebral con fármacos para protegerlo de lesiones más graves. Una piedra fue encontrada junto al cuerpo inconsciente del policía.

Los dos jóvenes detenidos por la agresión tienen antecedentes por robos y fueron identificados por el Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Moncada, que se hizo cargo de las investigaciones. Los hermanastros fueron grabados por una cámara del Ayuntamiento de Vinalesa en una calle cercana al lugar donde se produjo la agresión.

Tal y como informó 'Las Provincias', el mayor de los dos hermanastros ha protagonizado en los últimos meses varios incidentes violentos en Burjassot y tiene una discapacidad intelectual que podría eximirle de su responsabilidad penal.

Tras su detención, la jueza de Guardia de Paterna acordó el ingreso en prisión del joven de 21 años, mienras que su hermano quedó en libertad tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores.