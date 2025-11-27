Los agentes preguntan a la pareja cómo fue la tarde en la que murió su hija de seis años

El padre de la niña fallecida en Alzira tras un tratamiento dental rompe su silencio

La Policía sigue investigando la muerte de una niña tras un tratamiento dental en una clínica de Alzira y la hospitalización de otra. Además del registro en la clínica dental, del que informa Toni Ramos en el vídeo, los agentes han tomado declaración a los padres.

Para no revictimizarlos, los agentes de homicidio han optado por tomar declaración a los padres de la niña de seis años fallecida en su casa, informa el diario El Levante-emv.

Durante la entrevista con los agentes, los padres han tenido que revivir la tarde del pasado jueves cuando murió su hija tras un tratamiento odontológico.

Los agentes han esperado a que la pareja pudiera pasar los primeros días del duelo y despedir a su niña. La pareja se encuentra totalmente “desolada” y están requiriendo de “ayuda psicológica”.

También este miércoles, los agentes que llevan el caso, junto a inspectores de sanidad, estuvieron registrando durante seis horas la clínica donde la niña fallecida y la otra que necesitó hospitalización fueron tratadas.

Los agentes se llevaron de la clínica dental de Alzira dos cajas con abundante material.

En todo momento, estuvo presente la dueña de la clínica, que se había negado a que se hiciera la inspección. Es por eso que el registro se ha hecho con una orden judicial.

La autopsia de la niña fallecida

La autopsia practicada a la menor de seis años arroja que no sufría ninguna enfermedad previa a la intervención que le hubiese provocado la reacción mortal al sedante. Hasta ahora no se ha podido conocer las causas concretas de la muerte de la menor.

Los investigadores ahora están pendientes de resultados más detallados que se están realizando en el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona.