Detienen al anestesista y a la dueña de la clínica dental de Alzira donde fue tratada la niña de seis años fallecida

ValenciaEl anestesista que atendió en la clínica dental de Alzira a la niña de 6 años fallecida tras ser sometida a una sedación robaba los medicamentos que posteriormente utilizaba en los centros privados donde trabajaba.

La Policía Nacional ha detenido al hombre de 43 años, junto a la dueña de la clínica, como supuesto autor de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, contra la salud pública y por hurto.

Este suceso se encuentra bajo investigación del Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira, que ha abierto diligencias previas para investigar tanto el fallecimiento como las lesiones sufridas por la otra menor.

La clínica dental privada no tiene autorización sanitaria

La Conselleria de Sanidad ha informado recientemente de que esta clínica dental privada no tiene autorización sanitaria para técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor.

Según Sanidad, la autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología-estomatología", de modo que únicamente está autorizada para "administrar sin más autorización anestésicos locales".

Una niña muerta y otra hospitalizada

El pasado 20 de noviembre una niña de 6 años ingresó, minutos antes de las 17 horas, en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida esa misma mañana en una clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

Previamente, a las 15:11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de 4 años, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y fue trasladada al hospital Clínico de València, donde fue atendida en la UCI pediátrica, y fue dada de alta este martes.

Dos días después de estos hechos, el personal del servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad se entrevistó con el anestesista que atendió a ambas menores con el propósito de elaborar un informe que fue trasladado a la autoridad judicial.