Antes de la sesión se han vivido momento de tensión entre familiares y amigos de la víctima y personas del entorno del acusado, que defienden su inocencia

Los amigos de la mujer asesinada a puñaladas en Alcoi han descrito una relación marcada por las amenazas y los celos del acusado. En la última sesión del juicio han declarado amigos de la víctima, familiares y vecinos de la fallecida, como recoge Información.

Fuera de la sala, se vivieron momentos de tensión antes de la vista. Familiares de Dori se concentraron en su memoria para pedir justicia. El acto provocó el enfrentamiento entre los familiares de la víctima y conocidos del acusado, que defienden su inocencia. No obstante, una vez iniciado el juicio no se registró ningún incidente.

La hermana y dos tías de la víctima relataron la devastación que ha supuesto para la familia el asesinato de la joven.

En el banquillo se sienta el novio de la víctima, para quien las acusaciones solicitan penas que suman 25 años de prisión por lo que consideran un crimen de violencia de género.

Amigos de la víctima

Dos de los principales testigos fueron dos amigos de la joven asesinada que hablaron con ella hasta momentos antes del crimen. La mejor amiga de la víctima declaró que la pareja rompió cuando llevaban aproximadamente un año de relación por los celos de él.

La testigo relató que la semana anterior al crimen la pareja acudió a una discoteca de la Playa de San Juan, donde el acusado se enfadó mucho porque Dori había perdido el móvil. La discusión fue tan intensa que tuvo que intervenir el personal de seguridad del local. Más tarde, ya en casa, el acusado habría amenazado a la joven con un cuchillo, advirtiéndole de que la iba a matar y después se iba a suicidar, según le contó Dori.

Estas confidencias se produjeron horas antes del crimen, durante un fin de semana en el que el acusado había acudido al domicilio de la víctima con la intención de reconciliarse tras la discusión de la semana anterior, organizando una cena romántica. Finalmente, a la cita se quedó también la amiga.

Poco después recibió un mensaje de WhatsApp de Dori en el que le decía que, nada más irse ella, su novio “me ha dicho que no me soporta. Me he levantado y me he ido”. Comenzó entonces un deambular de la víctima por las calles de Alcoi, ya que él tenía las llaves de la vivienda. La amiga le ofreció quedarse a dormir en su casa, aunque no lo hizo

La testigo ha explicado que se quedó dormida hasta que otra amiga la despertó alertándola de que había visto policía en casa de Dori. Mientras intentaba contactar con ella, encontró en su teléfono un mensaje de audio que decía: “Tata, que está con un cuchillo, llama a la Policía, por favor”. Fue el último mensaje enviado antes del crimen.

Por último, han declarado como testigos de la defensa dos amigos del acusado, quienes aseguraron que en la relación la persona celosa era ella y que en ocasiones Dori había amenazado con suicidarse si él no volvía con ella.