Sandra Pons 29 ENE 2026 - 19:30h.

Aparece Maribel Vilaplana como la 'dana madrina' y sobre una mesa está Mazón, representado como Pinocho

Ábalos, Koldo y Álvaro García Ortiz (ex fiscal general del Estado) aparecen como ex-enamorados de Pedro Sánchez

ValenciaValencia ya va intuyendo el olor a Fallas. Este lunes las comisiones y artistas falleros harán la entrega de ninots para la Exposició del Ninot. Este fin de semana, además, se producirán las exaltaciones de las falleras mayores de Valencia 2026 en el Palau de la Música.

A las puertas de febrero, comienzan los mayores preparativos para la gran fiesta valenciana. Pero qué serían las fallas sin sátira, crítica, humor y arte. Este año la Exposició del Ninot tiene mucho de qué hablar, hemos vivido un año de acontecimientos.

Gran inauguración el próximo viernes

Desde este lunes, la entrega de ninots será en el Museo de las Ciencias de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas, y el martes, en el mismo horario. Por su parte, la inauguración oficial será el viernes 6 de febrero, a las 19 horas.

En los talleres estos días ya ultiman de color los ninots propuestos para la exposición y los carteles que los acompañarán. Como siempre, muchos buscan la belleza, otros buscan remover conciencias, hacer reír, pero solo dos conseguirán quedarse en la memoria y librarse de las llamas.

Para ello, los visitantes podrán votar por su ninot infantil y su ninot especial favoritos. Los que más votos acumulen, serán los "ninots indultats".

Vuelve Carlos Mazón

Siempre hay un hueco en los monumentos para hablar de política y este año que se lo digan a la falla Montortal-Torrefiel (El Cudol). Son los encargados de una escena que removerá algún que otro estómago. El artista Toni Fornes ha creado la figura de la periodista Maribel Vilaplana y el expresidente Carlos Mazón.

En esta falla quieren poner el foco en el negacionismo y la mentira. En la escena central, explica el artista, "aparece Maribel Vilaplana como la 'dana madrina'. En la mano lleva una varita mágica y sobre una mesa está Mazón, representado como Pinocho. Pide que mienta y a Mazón le crece la nariz".

José Luis Ábalos, protagonista total

Siguiendo con la escena de mentiras, "por debajo de la mesa asoma el famoso Peugeot con el que Pedro Sánchez hizo su campaña y dentro del coche se verá a Ábalos, Koldo y Aldama, que mienten para alcanzar el poder", cuenta Fornes.

Como explica el artista, "la falla va del negacionismo y sobre la falta de ingenio y gracia en la Exposició del Ninot y el hecho de que si llevas una figura polémica ya te niegas el indulto porque siempre se premia lo lacrimógeno, a los abuelitos y animalitos", ha criticado.

Y es que la figura de Ábalos será una de las más presentes este año. El artista Víctor Navarro lo va a reproducir para la falla Mariano Benlliure-Acequia de Tormos de Burjassot. "En el ninot, Ábalos se representa en una escena de 'Torrente, el brazo tonto de la ley'. Ábalos es el propio Torrente y sale de un club de alterne y se anuncia en un cartel la película con los nombres de Santos Cerdán o Koldo", describe.

La falla Cádiz-Literato Azorín (La Real) también está preparando una escena política compartida entre Ábalos, Koldo y Álvaro García Ortiz (ex fiscal general del Estado). "Los tres aparecen como ex-enamorados de Pedro Sánchez porque la falla habla de amor. Y Ábalos aparece representado con chistorra en la mano", detalla el guionista de la falla, José Gisbert.

Resurge Donald Trump

Trump también estará presente en la exposición. Víctor Navarro le dedica una escena en la falla Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós. "Trump y Ursula von der Leyen hacen la escena famosa de la película 'El silencio de los corderos'.

En este caso concreto, de los 'borregos', para describir cómo Europa calla ante las amenazas y anuncios de Trump, que hace cuenta de todo lo que consigue o quiere conseguir, como Gaza, Venezuela y ahora Groenlandia", cuenta Navarro.

Aún quedan ninots por desvelar

No todas las comisiones han difundido las imágenes de sus piezas todavía. La comisión de Especial de la Plaza de El Pilar al menos ha avanzado que el lema es 'Nit a la descoberta'. Los guionistas representan a una iaia que, en la noche previa al segundo domingo de mayo, lleva a sus nietos a un puesto de l'Escuraeta para transmitirle la tradición de este mercado de artesanía.

Estos días, se irán conociendo poco a poco las propuestas y la semana que viene por fin podrán descubrirlas todas.