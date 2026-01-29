La parroquia Nuestra Señora de Fátima de Sueca se quedó pequeña ante la multitud de personas que quiso acudir a mostrar su apoyo y cariño a la familia

ValenciaSumidos en la consternación, el duelo, el desconsuelo, la tristeza, la rabia y la indignación, entre otro compendio de sentimientos desgarradores, familiares, amigos, vecinos y allegados de la localidad valenciana de Sueca despedían ayer a Álex, el menor de 13 años asesinado en un domicilio del municipio al que acudió para instalar un programa de ordenador y jugar a la videoconsola con un amigo. El padre de este último, la única persona que se encontraba allí junto a ellos en esos momentos, acabó con su vida a puñaladas en lo que definió como un “ataque de locura” tras entregarse a las autoridades aquel mismo sábado en que sucedieron los hechos.

La autopsia posterior realizada sobre el cuerpo sin vida del niño confirmaba la confesión de su asesino: Álex murió por múltiples cuchilladas asestadas por la fuerza de un adulto. Presentaba lesiones en el tórax, algunas mortales de necesidad, y cortes en las manos, señal que indicaría que intentó defenderse; un crimen atroz que mantiene conmocionada a la localidad, que en una dolorosísima despedida quiso arropar ayer a una familiar rota por lo ocurrido.

El último adiós a Álex en Sueca

Mientras la investigación continúa avanzando para el esclarecimiento del móvil del crimen, –que parece apuntar a la inquina del asesino confeso hacia su expareja, a la que durante su interrogatorio ante el juez ha señalado por la ‘guerra judicial’ que abrió contra él tras la separación, y a la que culpa de haberle “vuelto loco”–, Sueca se congregaba ayer, –jueves 28 de enero–, para dar el último adiós al menor.

La parroquia Nuestra Señora de Fátima de Sueca pronto se quedó pequeña ante la multitud de personas que quiso acudir a mostrar su apoyo y cariño a la familia, que fue acompañada así de centenares de vecinos, amigos y allegados.

En el lugar, ante la gravedad de los hechos y su crudeza, junto al dispositivo policial se desplegó también un grupo formado por una decena de psicólogos de Cruz Roja y sanitarios, junto a una ambulancia del SAMU, en caso de que los asistentes precisasen asistencia en cualquier momento.

Tal como recoge el medio Levante-EMV, ya una hora antes del inicio del funeral las calles se abarrotaron de asistentes esperando la apertura del espacio religioso. La Policía local, incluso, hubo de cortar la calle para que la multitud pudiese congregarse en la zona a la espera de la salida de la familia.

Mientras el interior de la parroquia cubrió su aforo con 250 personas, a las puertas de la misma distintas personas rompían también en el llanto sin poder entrar al interior, lamentando la muerte de Álex y sin respuestas ante lo ocurrido.

Amigos y compañeros de Álex le rinden también homenaje en su despedida

En el acto, donde también estuvieron presentes algunos de los compañeros de Álex del club en el que jugaba, el Promeses de Sueca, cuyos miembros también acudieron a la despedida tras haberle realizado igualmente un homenaje en su recuerdo.

Allí también estaban compañeros de colegio y representantes del Club de Fútbol Cullera, otro equipo en el que el menor militó hace unos años y que, además, quiso expresar en un comunicado su dolor por la tragedia: “Hoy despedimos a Álex de la forma más triste que se puede despedir a un gran jugador, amigo y compañero. Después de días de incertidumbre, de rabia y de tristeza, por fin podrás descansar. Nosotros no te olvidaremos nunca; tus años en el club quedarán por siempre en nuestra memoria. Nadia borrará tu sonrisa”, escribían en un mensaje en el que subrayaban que el CF Cullera mantendrá vivo su recuerdo.

“Hoy recordamos con mucha nostalgia tus inicios en el fútbol, tus primeros goles, tus logros junto al equipo. Y te garantizamos que nunca se borrarán”, señalaba el comunicado, finalizando con un “hasta siempre, Álex”.