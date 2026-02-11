Carlos Plá Valencia, 11 FEB 2026 - 12:13h.

Los arrestados, dos hombres de 46 y 47 años, sustraían a la fuerza vehículos que después empleaban en los atracos a las estaciones de servicio donde amenazaban a trabajadores y clientes

Roban la caja fuerte del hotel del santuario de Núria, en Girona, la montan en trineo y la despeñan: los Mossos buscan a los autores

Compartir







Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a dos hombres, de 46 y 47 años, como presuntos autores de los delitos de robo/hurto de uso de vehículo y robo con violencia e intimidación, tras al parecer sustraer vehículos con violencia para posteriormente perpetrar atracos en varias estaciones de servicio. A estos se les imputan, además, los delitos de tenencia ilícita de armas, atentado a agente de la autoridad, lesiones y delito contra la seguridad vial.

Agentes del grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia y del grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Quart de Poblet han investigado los hechos, ocurridos en noviembre y diciembre de 2025, en los que dos individuos atracaron varias gasolineras de la provincia de Valencia, llegando incluso a emplear una escopeta de caza.

PUEDE INTERESARTE El joven hallado muerto en el río de Badajoz estaría relacionado con un robo de armamento: se había escondido de la policía

El primero de los hechos tuvo lugar el pasado 29 de noviembre, donde los dos sospechosos sustrajeron un vehículo en cuyo interior había una escopeta, diversa cartuchería y perros de caza. Los autores abandonaron a los canes en la carretera, llegando uno de ellos a ser atropellado, y posteriormente robaron con violencia en una estación de servicio de Sagunto. Allí intimidaron con la escopeta sustraída y un arma blanca a empleados y clientes que se encontraban en el lugar, apoderándose de unos mil euros y teléfonos móviles. El vehículo sustraído fue localizado poco después en un desguace, siendo recuperado tanto este como la escopeta.

El segundo atraco se produjo días después, el 1 de diciembre, cuando robaron un turismo en el aparcamiento de un supermercado de Xirivella. Los autores bajaron al conductor a la fuerza y lo tiraron al suelo, huyendo a bordo del coche sustraído. A continuación se desplazaron a una gasolinera de Bétera, donde intimidaron con armas blancas a los trabajadores y robaron unos 500 euros.

También amenazaron con un cuchillo en el cuello a varios clientes y les sustrajeron sus teléfonos móviles. El turismo robado fue localizado circulando en el municipio de Paterna y en el momento de darle al alto emprendió la huida, ocasionando varios heridos en una colisión frontal con otro vehículo y abandonando a la carrera el lugar del accidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El 6 de diciembre los ahora detenidos sustrajeron otro turismo en la avenida Maestro Rodrigo de Valencia, logrando escapar a la carrera tras una persecución en la que acabaron abandonando el vehículo.

Policías lesionados y daños en vehículos

El último hecho tuvo lugar el 16 de diciembre en Quart de Poblet, cuando uno de los sospechosos sustrajo con violencia una furgoneta. Los agentes observaron lo ocurrido y se inició una persecución por varias calles de la localidad, en la que el autor embistió con el furgón a los policías, causándoles lesiones así como daños en vehículos. Finalmente los agentes lograron detenerlo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Días después, los investigadores arrestaron al segundo implicado y, previa autorización judicial, registraron su vivienda, donde recabaron más indicios de la participación de los sospechosos en los hechos delictivos.

Los detenidos, con numerosos antecedentes policiales, han pasado ya a disposición judicial, decretándose para uno de ellos el ingreso en prisión provisional.