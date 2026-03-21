Carlos Plá Valencia, 21 MAR 2026 - 06:00h.

La sorpresa la han recibido las familias alojadas en la casa Ronald MacDonald de Valencia, que ofrece un lugar donde vivir a los padres con hijos enfermos que necesitan de largos tratamientos

Una canción solidaria para Luca, el único niño de España con síndrome IFAP, una enfermedad rara sin cura ni tratamiento: hay 13 casos en el mundo

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Para hacer más llevadera la dura experiencia de tener ingresado a un hijo con una enfermedad grave, la casa Ronald MacDonald de Valencia acoge simultáneamente hasta 16 familias con niños pequeños ingresados en hospitales valencianos. Una casa donde pueden vivir sin ningún coste ni límite de tiempo mientras se prolongue el tratamiento de los pequeños. "Son familias de niños con enfermedades oncológicas, trasplantes o grandes prematuros, que están pasando por el momento más difícil de sus vidas", explica Cristina Fernández, responsable de la casa.

Después de horas y horas de hospital, en la casa les organizan pequeñas actividades y regalos para sacarlos de la dura rutina. Pero esta vez, la sorpresa ha llegado de un anónimo. En las lunas de los coches de los familiares de los pequeños se han encontrado cada uno con una flor y un mensaje de ánimo. "Eres más fuerte de lo que crees" o "Todo va a salir bien", se puede leer en las tarjetas anudadas junto a las flores. "Los padres pensaron que había sido la casa o los voluntarios y comenzaron a bajar a oficinas a darnos las gracias porque creían que habíamos sido nosotros, pero no tuvimos nada que ver y no sabemos quién ha podido ser", cuenta Cristina, que explica que "fue una compañera la que primero lo vio en un coche y pensó que era una sorpresa de una persona a una familia, pero luego nos dimos que había una flor y una tarjeta, todas distintas en todos los coches del aparcamiento".

Un pequeño acto altruista que ha permitido a estas familias disfrutar de un momento de esperanza. "Es un detalle muy bonito y nos gustaría saber quién está detrás para poder agradecérselo, por eso lo hemos difundido en nuestras redes sociales".

Casa Ronald MacDonald

En los 13 años que la casa Ronald MacDonald está en Valencia, ha dado alojamiento a 1.900 familias con niños de entre 0 y 21 años ingresados en hospitales de Valencia y que viven lejos de la ciudad. "Tienen habitaciones privadas de hasta 6 personas para que puedan acompañar a sus hijos durante los largos tratamientos que tienen que recibir", explica Cristina Fernández.

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Aquí, además de alojamiento, pueden comer y tienen espacios comunes como jardín y huerto donde pueden sociabilizar con otras familias que están viviendo situaciones similares. "Es muy importante que puedan interactuar entre ellos para darse apoyo mutuo".

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La casa se encuentra a escasos dos minutos a pie del Hospital La Fe de Valencia, y aunque cuenta con el apoyo de MacDonalds, necesita recaudar fondos para poder financiar está labor tan importante para las familias y los propios niños enfermos. "Hemos llegado a tener a una familia durante dos años y solemos acoger unas 200 familias al año".