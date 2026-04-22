Raquel Noya Valencia, 22 ABR 2026 - 15:00h.

Este martes, representantes del sector comercial y políticos del municipio comprobaron como Paiporta se está recuperando de la tragedia

Hablamos con la responsable de una escuela infantil que celebra su primer aniversario tras la reapertura

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Paiporta avanza en la recuperación de su tejido comercial tras el paso de la DANA que azotó la zona y dejó importantes daños materiales en negocios y calles del municipio. Aquel episodio, marcado por las intensas lluvias e inundaciones, obligó a numerosos establecimientos a cerrar sus puertas de forma repentina y a afrontar semanas, e incluso meses, de incertidumbre. Hoy, la situación es bastante distinta: alrededor del 90% del comercio local ha logrado reabrir, en un proceso de reconstrucción logrado con mucho esfuerzo empresarial, apoyo vecinal y la solidaridad que caracteriza a su gente, hasta lograr, con mucha paciencia, la vuelta a la normalidad.

Hablamos de la “zona cero”, la más devastada por la trágica Dana que asoló la comarca y que hoy, un año y medio después, ofrece una imagen de esperanza que invita al optimismo. Las cifras hablan por sí solas: el 90% del comercio local ha vuelto a levantar la persiana, hay una veintena de negocios nuevos y la población, según datos del alcalde, Vicent Císcar, no solo se ha mantenido, sino que “ha aumentado en 750 habitantes”.

“Nos descapitalizamos por completo”

Este martes, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla y el edil del municipio recorrieron las calles de Paiporta en compañía de representantes del sector comercial, deteniendo su visita en una frutería que reabrió hace un año y que había quedado totalmente devastada. “Este es uno del 90 por ciento de comercios que ha abierto tras la Dana en Paiporta”, señalaba Císcar en su intervención, al tiempo que mostraba su satisfacción con la situación actual de la zona: "La fotografía de Paiporta es muy buena”, aseguraba.

Otro negocio que también quedó completamente devastado fue la Escuela Infantil Menuts, de la que tan sólo quedaron los tres pilares que sujetan el edificio y que tuvo que ser reconstruida totalmente de cero. Una de las profesoras del centro, Zaira Mínguez, recuerda que el día del desastre sufrieron “mucha angustia y desesperación” y que, aunque los efectos psicológicos de lo sucedido tardarán mucho tiempo en desaparecer por completo, celebran ya su primer aniversario con buena cara y esperanza: “Todas perdimos nuestros coches pero estamos bien, logramos sobrevivir”.

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Este centro, como muchos otros en Paiporta, logró recuperarse casi del todo gracias a una campaña de crowfunding y a la colaboración de muchas personas anónimas y alguna más conocida, como el cantante Melendi, entre otros. Zaira explica que llamaron a “muchas puertas” y que otras “se abrieron solas” y que sin la ayuda desinteresada y la solidaridad de la gente no podrían volver a abrir: “Nos descapitalizamos por completo”, señala, aunque añade: “Ha costado mucho pero aquí estamos de nuevo”, celebra.

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“El pueblo está funcionando”

Durante la visita a la zona cero, el máximo mandatario del municipio, Vicent Císcar, subrayó el dinamismo del sector, al señalar que “han aparecido del orden de 20 o 25 comercios y hosteleros nuevos, lo cual quiere decir que también es muy positivo; el pueblo está funcionando”. En relación con la rapidez de las ayudas, el alcalde defendió la actuación del Estado y afirmó: “No comparto que fuera costoso; desde el primer momento, el 4 de noviembre, el Estado ya había sacado un decreto. El 13 de febrero de 2025 nos ingresó el Estado al Ayuntamiento 201 millones y medio de euros para reconstruir todas las infraestructuras”. Asimismo, añadió que se han distribuido 1,6 millones de euros en ayudas destinadas al comercio.

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Por su parte, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, recordó durante su comparecencia que “la recuperación solo es posible desde la cooperación entre administraciones” y agradeció también “la labor de apoyo que están llevando a cabo las asociaciones comerciales y empresariales para volver a la recuperación y normalidad de la actividad en las zonas afectadas”.

En este sentido, subrayó que “seguimos apoyando al tejido empresarial y comercial valenciano, especialmente a los pequeños negocios y autónomos que más sufrieron la Dana”, y remarcó que “la respuesta del Gobierno ha sido inmediata y contundente, con 16.600 millones movilizados y más de 9.400 millones ya ejecutados en ayudas directas, subvenciones, avales y actuaciones de emergencia”. Este compromiso financiero ha sido, en definitiva, lo que ha permitido que se haya dado este "milagro" económico, expresaba.