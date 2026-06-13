Maitena Berrueco 13 JUN 2026 - 20:00h.

Una piara de jabalíes cruzando una carretera a solo un kilómetro del centro urbano evidencia el peligro vial

A la caza de los jabalíes: la peste porcina destapa la superpoblación de estos animales

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San SebastiánLos jabalíes se acercan, cada vez más a los núcleos urbanos, en Guipúzcoa y su presencia se concentra en zonas próximas a la costa. La abundancia de jabalíes y los daños que provocan en los cultivos mantienen a "los baserritarras de Mutriku, realmente preocupados", pero el miedo se extiende, entre quienes además viven en zonas rurales por el riesgo que suponen estos animales para la seguridad vial.

En España los accidentes de tráfico con animales no han dejado de aumentar en los últimos años, unos siniestros en los que, en muchas ocasiones, se ven implicados los jabalíes. La DGT apunta a que el jabalí supera los 15.000 siniestros en el Estado, algunos de ellos graves, dado que, según los expertos, a solo 60 kilómetros por hora, el impacto contra un jabalí adulto sería similar a chocar contra un rinoceronte de 3,5 toneladas. En Guipúzcoa se estima que al menos se produce un accidente grave cada semana por culpa de impactos contra jabalíes.

Por suerte, en el vídeo hecho público por ENBA, la organización agraria de los baserritarras profesionales de Euskadi, el conductor no solo no impactó contra una piara de jabalíes que cruzaba la carretera, justo en una de las curvas del alto del Calvario (Mutriku), "y a solo un kilómetro del centro del pueblo", sino que tuvo tiempo de grabar como varias hembras adultas y sus camadas de jabatos atravesaban tranquilamente el asfalto para su asombro.

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Por su parte, la asociación de desarrollo rural del Bajo Deba, Debemen denuncia que "estos animales arrasan campos y huertos, destruyen cultivos y provocan importantes pérdidas en las cosechas, poniendo en peligro el fruto de todo un año de trabajo".

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Peligra un año de trabajo

Estas imágenes son solo una evidencia más de la descontrolada expansión de estos animales, en zonas próximas a la costa de Guipúzcoa. El peligro para la seguridad vial sumado a los daños que estos animales ocasionan en campos de maíz, huertas y otros cultivos, trae de cabeza a los vecinos de Mutriku y sobremanera, a quienes se dedican al sector primario.

La población de jabalíes ha ido creciendo durante los últimos años, en la comarca de Debabarrena. Allí, ya no disimulan su hartazgo y preocupación “por la abundancia de jabalís y el daño que ocasionan”, explican desde el sindicato agrario. No solo eso, también hay miedo a que estos animales salvajes puedan transmitir al ganado enfermedades como la peste porcina africana o la tuberculosis.

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El paro de los cazadores en esta provincia vasca, resuelto a principios de 2025 tras cinco meses, produjo un descontrol en la población de los jabalíes. Para tratar de atajar el problema, la Diputación guipuzcoana optó por el trampeo para lograr el control poblacional, es decir, por emplear trampas para atrapar vivos a los jabalíes, las llamadas jaulas ‘Pig Brings’ (cárceles de cerdos, en castellano).

El empleo de trampas y el aumento de las batidas de caza se perfilan como posibles soluciones para poner coto a un problema que empieza a poner en riesgo la rentabilidad de quienes viven del cultivo de la tierra y ven cómo estos animales destrozan sus campos y su modo de vida.