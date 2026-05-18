Este nuevo SUV compacto, robusto y multienergía será uno de los cinco modelos que la marca del óvalo fabricará en Europa y para Europa en los próximos años

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Después de meses de incertidumbre, por fin llegan buenas noticias para la planta de Ford en Almussafes (Valencia) y para los miles de trabajadores que dependen de manera directa e indirecta de la factoría.

La compañía americana ha anunciado este lunes que lanzará cinco nuevos turismos fabricados en Europa y para el mercado europeo hasta finales de 2029, entre los que se incluye un nuevo Bronco que se producirá en la fábrica de la compañía en Almussafes (Valencia) a partir de 2028.

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El anuncio se ha realizado durante una de los directivos de la marca con concesionarios y socios europeos en la que han explicado los proyectos de la firma del óvalo en Europa para los próximos tres años en las divisiones de turismos y vehículos comerciales, que tendrán también dos nuevos modelos.

"Apoyamos totalmente la estrategia de Ford de pasar a la ofensiva en Europa", ha afirmado el presidente del Consejo de Concesionarios Europeos de Ford, Nicola Gilda.

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Nuevo Bronco

El nuevo Bronco que llevará el sello 'Made in Spain' será un SUV compacto, robusto y multienergía. Su lanzamiento se hará en 2028, un año después de lo inicialmente previsto. También se fabricarán en Europa un nuevo eléctrico pequeño para el segmento B, un SUV eléctrico pequeño y dos crossover multi-energía.

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La fábrica de Almussafes solo produce el Ford Kuga desde 2024 y ese año se anunció que fabricaría un nuevo vehículo multienergía que permitiría asegurar la carga de trabajo en Almussafes, inicialmente previsto en 2027. En 2024 también se acordó un ERE para 626 empleados y la planta valenciana ha encadenado en los últimos años varios ERTE para hacer frente a su excedente de plantilla hasta la llegada de este vehículo.

La fábrica tiene actualmente en vigor el mecanismo RED, aprobado por primera vez en diciembre de 2024, para mantener el empleo de la fábrica mientras no llega la nueva carga de trabajo. El expediente implica un compromiso de mantenimiento del empleo y un programa de recualificación de las personas trabajadoras.

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Ford Pro

Ford también ha acordado redefinir el papel de Ford Pro, su división de vehículos comerciales, que evolucionará su rol en España de fabricante a socio de productividad para empresas de todos los tamaños, aprovechando el software y los servicios para maximizar el rendimiento de cada vehículo. La estrategia respalda el objetivo global de Ford de generar el 25% del Ebit de Ford Pro a partir de software y servicios.

Ford Pro ahora extiende estas capacidades a las pequeñas empresas por primera vez. A través de los nuevos Servicios de Disponibilidad para Concesionarios, cada concesionario Ford puede convertirse en un gestor, monitoreando el estado de los vehículos, contactando proactivamente y preparando piezas y talleres antes de que llegue el vehículo. Los primeros programas piloto muestran que los tiempos de reparación se reducen hasta en un 50%, con un 80% de las reparaciones identificadas de forma proactiva.

Ford Pro también ampliará su gama de productos con dos nuevos vehículos diseñados para trabajos muy diferentes. Por un lado, ofrecerá la Ranger Super Duty, su camioneta pickup más vendida en Europa durante 11 años consecutivos, que ya está disponible con una nueva y amplia gama de nuevas funciones "para los trabajos más exigentes del planeta", como servicios de emergencia, silvicultura, minería y sector militar.

Dicho vehículo ofrece una masa total combinada (carga útil + remolque) de 8 toneladas 3,4 y remolca hasta 4,5 toneladas, 4 con una capacidad de carga útil cercana a las 2 toneladas, 3 con suspensión reforzada, protección adicional de los bajos y gran altura libre al suelo directamente de fábrica.

"Los gobiernos europeos y los transformadores que prestan servicios a la industria de defensa buscan cada vez más vehículos listos para usar que ofrezcan las capacidades extremas que exige el sector militar", ha afirmado el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick.

Por otro lado, Ford contará con la nueva Transit City, que será una nueva furgoneta totalmente eléctrica creada específicamente para flotas que operan en zonas urbanas densamente pobladas. Para mantener los costos bajos, viene con una única configuración estándar de alta calidad y llegará a los concesionarios a finales de este año.

"Con un amplio despliegue de productos y tecnología para clientes comerciales y particulares previsto para los próximos tres años, Ford renueva su compromiso con los conductores y las empresas europeas", ha resumido Baumbick.