Iván Sevilla 29 JUN 2026 - 06:30h.

Más de 100 puntos, entre edificios, tiendas y otras instalaciones, cuentan con pictogramas diseñados para ayudar a vecinos con TEA

Los dibujos "también son útiles para menores, ancianos y visitantes con dificultades de comprensión", defiende el Ayuntamiento de Cúllar Vega

Compartir







GranadaFrente a las dificultades que pueden encontrarse las personas con autismo, Cúllar Vega (Granada) decidió en 2024 usar dibujos en comercios, edificios y autobuses para ayudarlas. Desde entonces, la localidad se convirtió en un 'pictopueblo'.

Como pioneros en la provincia granadina, instalaron más de 100 pictogramas en diferentes espacios, sobre todo públicos, para mejorar la accesibilidad cognitiva de los diagnosticados de TEA.

Ahora, recientemente, el ayuntamiento cullero ha avanzado en esta misma materia de inclusión pegando también elementos de comunicación visual en las marquesinas donde paran los autobuses del municipio.

La iniciativa pretende, al igual que en las anteriores llevadas a cabo, facilitar la comprensión del proceso de espera, subida y presentación del billete o pago al chófer en el servicio de transporte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los símbolos pictográficos secuenciados son muy sencillos de interpretar y fueron diseñados por Sergio Palao para el Centro Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC).

"Debemos garantizar que cualquier persona pueda desenvolverse con autonomía en los espacios públicos. Es un nuevo paso para hacer el pueblo un entorno más accesible e inclusivo para todos", dijo el concejal de Diversas Capacidades Francisco Rodríguez.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Útiles también para menores, ancianos y visitantes" en Cúllar Vega

El mismo edil explicó que "los pictogramas son una herramienta fundamental para muchas personas con TEA, pero también son útiles para menores, ancianos y visitantes o ciudadanos con dificultades de comprensión" del lenguaje o idioma.

Por su parte, el alcalde Jorge Sánchez destacó que "los apoyos visuales en las marquesinas permite anticipar situaciones y reducir la incertidumbre" de quienes pueden tener problemas para saber cómo funciona el servicio.

Como referentes en accesibilidad cognitiva, Cúllar Vega continúa eliminando barreras invisibles a través de este tipo de soluciones eficaces, según reiteró el consistorio, reafirmando su compromiso con la igualdad de oportunidades.

Desde que se puso en marcha el proyecto 'pictopueblo', el ayuntamiento cullero colocó dibujos explicativos e identificativos en lugares como la propia casa consistorial, bibliotecas, polideportivos, tiendas, etcétera.

También usaron pictogramas para las elecciones andaluzas

Para las últimas elecciones andaluzas que ganó el PP, celebradas el 17 de mayo del 2026, la localidad también utilizó los pictogramas para que los votantes pudiesen tener claro cómo debían depositar su sobre.

Se pegaron los carteles con la descripción gráfica tanto en la cabina electoral como en las mesas de los colegios, señalizando y especificando bien que las personas tenían que presentar su documento de identidad primero para votar después.

De esta forma, igualmente se convirtió en el primer municipio granadino en implementar una medida así. "Para que puedan participar plenamente en la vida pública en igualdad de condiciones”, dijo Francisco Rodríguez.

Cabe recordar que para algunas personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) puede resultar un desafío manejarse con ciertas habilidades de comunicación o sociales. Pero no para todas supone un reto, depende de cada caso.

Capacidad de aprender y adquirir conocimientos

Desde la Fundación Conectea explican que los autistas tienen la capacidad de aprender y adquirir conocimientos, pero a menudo necesitan que esto sea a través de un enfoque pedagógico adaptado a sus características individuales.

En cuanto a la forma que tienen para comunicarse, algunos pueden expresar mejor su inteligencia mediante canales no verbales. Por ejemplo, con el arte, la música o la escritura.

Incluso con el apoyo adecuado y unos enfoques de enseñanza adaptados, pueden comprender y asimilar conceptos abstractos, señalan también desde Conectea, desmontando los mitos que existen.