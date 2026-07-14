Carlos Plá Valencia, 14 JUL 2026 - 06:30h.

Después de aprobar el acceso a la universidad y tras años compaginando su trabajo como artista callejero y la carrera de Educador Social, se quedó a falta de dos asignaturas para graduarse

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Mbaye Thioune, más conocido como Abu, podrá cumplir su sueño de acabar la carrera de Educador Social en la Universitat de València. La campaña puesta en marcha en redes sociales por tres de sus profesores, Carles Padilla, Anna Schmidt y Javier Gracia, ha conseguido gracias a la solidaridad de decenas de anónimos los 2.700 euros que necesitaba para volver a matricularse. "Cuando conocimos la situación de Abu decidimos intentar ayudarle y publicamos su historia en redes sociales para tratar de conseguir el dinero. La respuesta ha sido increíble", explica Carles Padilla, profesor de la Universitat de València.

Una vez conseguida la cantidad, publicaron inmediatamente el fin de la campaña, pero aún siguieron recibiendo dinero a través de Bizum. "El dinero que sobre será para Abu. La idea es comprarle un ordenador si llega porque lo necesita", señala el docente.

Una solidaridad que ha llegado no solo en forma de dinero, otra docente de la propia universidad se ha ofrecido a darle clase particulares a Abu de forma totalmente gratuita.

Llegó a España en patera

La historia de Mbaye Thioune, un senegalés de 54 años, es muy similar a la de miles de inmigrantes que llegan a España en busca de una vida mejor. Con solo 17 años se embarcó en una patera en el norte de África y llegó a Canarias. Después de años sobreviviendo sin papeles, en 2001 consiguió regularizar su situación. Desde entonces, se ha ganado la vida con trabajos esporádicos y lo que consigue con las obras de arte que crea utilizando arena. Pero las inquietudes culturales de Abu, le llevaron a superar la prueba de acceso a la universidad y matricularse en el grado de Educador Social para poder ayudar a los demás.

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Dos asignaturas pendientes

Compaginando los estudios con su trabajo como artista callejero, fue pasando cursos hasta que se sacó el Trabajo de Fin de Grado, incluso, acudió a la graduación con sus compañeros de promoción, pero no pudo obtener el título. "Me faltaban dos asignaturas por aprobar: Análisis de datos e Iniciación a la investigación. Las matemáticas me cuestan y no he podido sacarlas", explica.

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Así fueron pasando los meses hasta que desde la universidad le comunicaron que si no se matriculaba de las materias pendientes podría perder lo conseguido. Para hacerlo necesitaba más de 3.000 euros, una cantidad inabordable para este hombre que tiene que afrontar cada mes el alquiler de una vivienda compartida, su sustento y el envío de dinero a su familia en Senegal.

Al conocer su situación académica, dos de sus profesores consiguieron que se reanudara su matrícula, pero después de pagar el dinero que pudo reunir, le quedaban aún 2.700 euros por pagar. Una cantidad que otros tres profesores universitarios, Carles Padilla, Anna Schmidt y Javier Gracia, se propusieron recaudar. "Estuvimos mirando todas las becas que hay disponibles en la universidad, pero ninguna encajaba en el caso de Abu y por eso decidimos poner en marcha la campaña de recaudación", explica Carles Padilla.

Aunque al principio no tenían muchas esperanzas, la solidaridad de decenas de personas ha permitido conseguir el dinero. "Agradezco mucho a todos los que han participado de toda España y de Valencia para que pueda lograr ser un educador social y acabar mi carrera. Estoy muy ilusionado", asegura Abu, que ha querido mostrar también en redes sociales su gratitud. "Represento a muchas personas que están en mi situación, pero no tienen voz para contarlo. Gracias, gracias y muchas gracias", concluye.