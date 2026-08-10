El Ministerio de Igualdad ha remitido dos oficios al Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) y a la Federación de Peñas

Denuncian un cartel sexista de una peña en Sagunto que muestra a una mujer siendo agredida sexualmente por un toro: "Es una humillación"

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El Ministerio de Igualdad ha remitido dos oficios al Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) y a la Federación de Peñas tras exhibirse en las fiestas de la localidad un cartel "sexista".

"El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, ha remitido dos oficios al Ayuntamiento de Sagunto y a la Federación de Peñas en relación al cartel sexista. Exigimos respeto, en cualquier celebración, a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación", ha asegurado el departamento que dirige Ana Redondo en un mensaje en la red social X.

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La misiva enviada al Consistorio está firmada con fecha de 10 de agosto de 2026 por la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, y responde a "numerosas quejas de particulares y de asociaciones que representan a más de 60 entidades".

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La denuncia contra el lema de la peña taurina

Según recoge el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, las denuncias se centran en el lema de la peña taurina, 'Un forat és un forat' (Un agujero es un agujero), acompañado de la frase "pa una vesprà está bé" (para una tarde está bien), junto a la ilustración de una mujer en actitud de sumisión al lado de un toro que simula una penetración.

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"Es necesario que este tipo de mensajes machistas y degradantes no tengan cabida en celebraciones que configuran el imaginario social de menores", señala el escrito, recalcando que la representación es "totalmente incompatible con el prestigio y los valores que debe proyectar una fiesta de interés turístico".

Por todo ello, la dirección del Instituto ha instado tanto al Ayuntamiento como a la Federación de Peñas de la localidad a garantizar que todos los eslóganes, carteles e imágenes utilizados por las peñas respeten los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

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Las reivindicaciones contra el cartel

Asimismo, en la carta enviada a la Federación de Peñas el Instituto de las Mujeres ha recalcado que "el humor no puede ser utilizado como herramienta para denigrar, cosificar o vejar a la mitad de la población".

Precisamente, la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre denunció la exhibición durante las fiestas de Sagunto (Valencia) de una imagen sexista de la peña taurina 'Un forat es un forat' (Un agujero es un agujero) con la imagen de un toro "sometiendo sexualmente a una mujer desnuda".

"No pedimos que se acabe la fiesta. Pedimos que se acabe la fiesta que se construye humillando mujeres para hacer gracia. Exigimos que el Ayuntamiento revise los permisos, aclare a dónde va el dinero público, y deje de mirar hacia otro lado. El silencio, aquí, también es una posición. La dignidad de las mujeres no está en discusión. Ni en fiestas, ni fuera de ellas", reclamó el colectivo en un comunicado adelantado por eldiario.es y Levante-EMV.

La coordinadora explicó que la peña taurina 'Un forat es un forat' "ha exhibido durante las fiestas patronales, en camisetas y en su cadafal, la imagen de un toro sometiendo sexualmente a una mujer desnuda". "Y lo ha hecho tranquilamente, en la calle, delante de todo el pueblo, sin que nadie con poder para decir algo haya abierto la boca", añadió.

Será visible en camisetas y otros elementos

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Sagunto señalaron que el cartel al que se hace referencia no está exhibido actualmente y se trata de un cartel en las peñas de Sagunto, que finalizaron el día 29. En concreto, puntualizó que es el logo de la peña en cuestión, "visible también en camisetas y otros elementos".

El 23 de julio el departamento de Igualdad municipal fue conocedor de la situación y alertó de que esa imagen debía retirarse por ser contraria a los principios de igualdad y convivencia ciudadana. Esta demanda se canalizó a través del departamento de Fiestas, que la trasladó a la peña implicada.

La peña respondió, según apuntaron las fuentes municipales a Europa Press, que no se trataba de un único cartel, sino que la imagen estaba en múltiples elementos y "necesitaban margen para encontrar una solución".

Por ello, se llegó al consenso de establecer una "mesa de trabajo para evitar que estas imágenes se repitan en futuras ediciones, todo con el propósito de que la imagen presentada en las fiestas se adecue a los principios de igualdad, respeto a la dignidad de las personas y convivencia".