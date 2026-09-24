Carlos Plá Valencia, 24 SEP 2026 - 06:30h.

La figura del "Divorce Planner" es nueva en España, une el derecho con el mindfulness para afrontar este complejo proceso desde el amor para evitar batallas judiciales

¿Y si dejamos de ver el divorcio como un fracaso y lo entendemos como un éxito?

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Enfrentarse a su propio divorcio llena de miedo y con dos hijos de 1 y 2 años le abrió los ojos. "Yo era un expediente más en un despacho y no quería eso para mí. A los abogados en España nos enseñan a tramitar divorcios judiciales y hay uno más importante, el divorcio emocional, pero no tenemos ningún conocimiento", asegura Elena Martín.

De esa necesidad personal surgió su deseo de formarse para convertirse en "Divorce Planner", una figura nueva en nuestro país, ella es la primera de España, que une el derecho con el mindfulness, sobre la que todavía hay un gran desconocimiento. "Existe un error con la terminología. Nosotros no fomentamos los divorcios, ni hacemos fiestas cuando se producen, aunque aconsejo que se celebren si así lo quieren", afirma.

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El proceso comienza siempre con una llamada. Al despacho de Elena suelen acudir mujeres rotas ante el proceso que van a afrontar. "Quieren dar el paso, pero las decisiones que tienen que tomar son importantes. Para frenar esa intensidad emocional utilizó el mindfulness, paso dos semanas con ellas para que veamos lo que está pasando, si se puede solucionar y si no es posible tomar medidas judiciales", explica.

Es lo que se conoce como el "Método Pantera". "Lo que queremos es ayudar a las personas a recuperar su poder. En estos momentos nos sentimos víctimas, que todo está en nuestra contra. Yo les hago tomar responsabilidad de la situación en la que están, tomar el control de sus vidas y a partir de ahí tomar decisiones legales", afirma.

"El divorcio no es un fracaso"

La asociación del divorcio al fracaso, es quizá la principal creencia a la que se enfrenta en su despacho. "El día de nuestra boda estamos rodeados de familia y amigos, pero cuando nos divorciamos solemos estar solo y por eso lo vemos como un fracaso, pero eso no es así, el verdadero fracaso es permanecer en una relación en la que no queremos estar", asegura, aunque matiza que "con un divorcio no estamos rompiendo una familia, estamos transformando el vínculo entre dos personas que siguen siendo padres de sus hijos y es posible tener una buena coparentalidad".

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Para conseguirlo recomienda planificar y estructurar a nivel emocional y legal este complejo proceso. "Lo mejor es llegar a un acuerdo entre las dos partes, sin llegar a juicios ni entrar en batallas judiciales y, sobre todo, sin utilizar a los hijos", afirma la abogada, que añade que "hay que afrontar la parte legal desde el amor y no desde la rabia, así nunca querremos llegar a un juicio donde un juez tenga que tomar decisiones que debemos tomar nosotros como padres".

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Después de la experiencia adquirida como "Divorce Planner", Elena insiste en que "debemos aprovechar esta etapa oscura de nuestras vidas para realizar una transformación vital y decidir como quieres que sea tu vida".