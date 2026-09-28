Carlos Plá Valencia, 28 SEP 2026 - 18:30h.

Inaugurado en 1832 y con capacidad para 1.200 espectadores, no cumple la normativa para su evacuación en caso de que se produzca un incendio u otra situación de emergencia

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El Teatro Principal de València cierra sus puertas "por seguridad" de forma inmediata y su programación deberá reubicarse, después de que la Diputación de Valencia haya recibido un informe pericial que determina que el edificio presenta deficiencias estructurales y funcionales, entre ellas no cumplir los requisitos para garantizar una evacuación eficiente en caso de emergencia.

Inaugurado en 1832 y con capacidad para algo más de 1.200 espectadores, este icono de la cultura en Valencia ha bajado el telón para garantizar la seguridad de las personas que asisten y trabajan en el teatro. La medida llega un día después de la presentación de la programación para el primer trimestre de la temporada 2026/2027.

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Desde la Diputació han insistido en que no hay un riesgo de colapso del edificio, aunque advierte de deficiencias estructurales y funcionales. Estas últimas son las que motivan el cierre urgente, ya que el edificio no cumple la normativa actual en lo relativo a la evacuación del público en caso de que se produzca un incendio u otra situación de emergencia.

"Puede ser una ratonera" en caso de que ocurra una incidencia importante, ha advertido el jefe del área, debido a sus salidas y recorridos de evacuación, elementos de las escaleras o bloqueos en las puertas.

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Así, el estudio practicado detecta graves deficiencias en la instalación eléctrica, el sistema de evacuación, la accesibilidad, los equipamientos obsoletos, protección contra incendios, desprendimientos, fisuraciones y el deterioro del escenario, la platea y los palcos.

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Reforma integral

De acuerdo a una primera aproximación, la intervención estructural para solucionar las deficiencias estructurales y funcionales costaría cerca de 29 millones de euros y las obras podrían prolongarse por un periodo de al menos cuatro años.

Vicent Mompó ha lanzado un mensaje al resto de administraciones que tienen competencias en materia cultural y participan de la actividad del teatro para que se impliquen en el proyecto, valorado en 50 millones de euros: "El Principal es demasiado importante para València como para que su futuro dependa de una única institución".

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Mompó ha subrayado que "nuestro objetivo es tener un nuevo Teatro Principal seguro, accesible, funcional y que esté preparado para las necesidades culturales del s.XXI. Un teatro principal que conserve toda la su historia, la su identidad y también el su valor patrimonial", ha remarcado.

La corporación ha señalado que la Diputació está buscando espacios alternativos para reubicar la programación prevista del Escalante y ya ha iniciado conversaciones con otras instituciones.

La Conselleria de Cultura ha dado a conocer que ha reorganizado, en colaboración con el Palau de Les Arts Reina Sofía, la programación prevista en el Principal, que se traslada a la sala Martí i Soler. Además, trabaja en el nuevo calendario.