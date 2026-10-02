Federico García Lorca pasó por Valencia en 1935 durante el estreno de Yerma y allí escribió algunos de sus versos más íntimos

La ciudad conserva todavía las huellas de aquellos días, ahora recuperados por el éxito de 'La bola negra', la película de Los Javis

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ValenciaValencia se convirtió en otoño de 1935 en uno de los escenarios fundamentales de la vida y la obra de Federico García Lorca. El poeta llegó a la ciudad con motivo de la representación de Yerma en el Teatro Principal y durante aquella estancia escribió algunos de los poemas que terminarían formando parte de los Sonetos del amor oscuro. Casi un siglo después, aquel episodio vuelve a cobrar protagonismo por el estreno de 'La bola negra', la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi que recupera la figura de Lorca y su relación con Rafael Rodríguez Rapún.

Lorca llegó a Valencia por el estreno de 'Yerma'

La relación de Lorca con Valencia no fue únicamente literaria. En noviembre de 1935, la compañía de Margarita Xirgu representó Yerma en el Teatro Principal de la ciudad y el escritor se desplazó hasta la capital valenciana durante aquellos días. Fue en esa estancia cuando el poeta escribió algunos de los versos que posteriormente quedarían reunidos bajo el título de Sonetos del amor oscuro.

Lorca se alojó en el entonces Hotel Reina Victoria, hoy conocido como Hotel One Shot Reina Victoria, situado en pleno centro de Valencia. Allí quedaron algunos de los manuscritos vinculados a aquellos poemas y el edificio conserva hoy una placa que recuerda la estancia del escritor. El hotel valenciano se ha convertido así en uno de los lugares que permiten reconstruir físicamente una parte de la historia personal y literaria del poeta.

Los versos que nacieron en el Hotel Reina Victoria

Entre los poemas relacionados con aquellos días aparecen El poeta dice la verdad, El poeta pide a su amor que le escriba y el conocido Soneto gongorino en que el poeta manda a su amor una paloma. Algunos investigadores han relacionado estos textos con el momento sentimental que atravesaba Lorca. La ausencia de Rafael Rodríguez Rapún durante aquella estancia en Valencia habría marcado emocionalmente al poeta y se ha vinculado con algunos de estos versos.

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La figura de Rapún resulta especialmente importante para entender el interés actual por aquellos poemas. Actor, futbolista y secretario de La Barraca, fue una de las personas más próximas a Lorca durante los últimos años de su vida. Diversas investigaciones han señalado a Rapún como una posible inspiración para buena parte de los Sonetos del amor oscuro, aunque la atribución concreta de cada poema continúa siendo objeto de estudio. La historia de ambos vuelve ahora al primer plano gracias a La bola negra, donde Rafael Rodríguez Rapún aparece como personaje dentro de la narración.

De los 'Sonetos del amor oscuro' a 'La bola negra'

La conexión entre Valencia y La bola negra está, por tanto, en una historia que une literatura, memoria y vida privada. La película de Los Javis no es una reconstrucción literal de la vida de Lorca, sino una obra de ficción inspirada en su universo y en la obra inacabada del mismo nombre. El largometraje incorpora además a Rafael Rodríguez Rapún, una figura real vinculada sentimentalmente al poeta y cuya historia ayuda a acercarse a la dimensión más íntima de Lorca.

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La bola negra se desarrolla a través de diferentes épocas y entrelaza personajes ficticios con elementos históricos. La presencia de Rapún permite conectar ese relato cinematográfico con episodios documentados de la vida de Lorca, entre ellos los últimos años del poeta y su relación con La Barraca. La película ha cobrado además especial relevancia tras ser seleccionada para representar a España en la próxima edición de los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional.

Valencia vuelve a mirar a Lorca casi un siglo después

La ciudad también ha recuperado recientemente la memoria de aquella estancia. En febrero de 2026, Miguel Poveda impulsó un homenaje en el Hotel One Shot Reina Victoria con la colocación de una placa dedicada al paso de Lorca por Valencia. El acto contó además con la participación de Sole Giménez y del guitarrista Paco Costa. La iniciativa volvió a señalar el hotel como uno de los lugares donde Lorca escribió algunos de los versos más personales de su producción poética.

El recuerdo de aquel viaje adquiere ahora una nueva lectura por el estreno de La bola negra. Lo que ocurrió en Valencia en 1935 pertenece a la historia del poeta, mientras que la película utiliza elementos de esa vida para construir su propia ficción. Entre ambos relatos permanece un mismo hilo: un Lorca que convirtió sus experiencias amorosas en literatura y cuyos sentimientos continúan generando nuevas historias nueve décadas después de su muerte.

La historia de Valencia y Lorca demuestra, además, que la relación entre el poeta y la ciudad va mucho más allá de una visita relacionada con el teatro. Los manuscritos, el hotel y los versos permiten reconstruir una parte de aquellos días de 1935 y entender por qué la ciudad ocupa un lugar destacado en la historia de los Sonetos del amor oscuro. Ahora, con La bola negra en los cines, ese episodio vuelve a despertar interés entre quienes se acercan por primera vez a la vida y obra de Federico García Lorca.