Gonzalo Barquilla 02 OCT 2026 - 19:35h.

Sonia Martín desapareció el 16 de abril en Madrid tras salir de casa sin llevar consigo documentación ni dinero

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Sonia Martín F., una psicóloga madrileña, desapareció el pasado 16 de abril en Madrid, cuando tenía 47 años. Cinco meses y medio después, su familia continúa sin noticias de ella y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) mantiene activa su ficha de búsqueda.

La psicóloga cumplió 48 años el pasado 28 de septiembre, pero sus allegados siguen sin saber dónde está ni si se encuentra bien. Según la ficha oficial, Sonia mide 1,60 metros, pesa 60 kilos, tiene los ojos marrones y el pelo castaño. La última vez que fue vista llevaba pantalón oscuro, una cazadora de piel y una mochila a los hombros. Estos datos se facilitan para que la ciudadanía pueda colaborar en la búsqueda, mientras la familia continúa tratando de encontrar respuestas.

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Una de las cuestiones que rodean el caso es la posible influencia en Sonia de un movimiento llamado las 'llamas gemelas', una corriente espiritual vinculada a la idea de que dos personas comparten una misma alma, aunque quienes conocen la situación piden no establecer de forma automática una relación entre esas creencias y su desaparición. Sus padres, que permanecen en Madrid, están muy afectados por lo ocurrido. Sonia ya había protagonizado una desaparición de varios días en febrero que terminó con su regreso voluntario a casa, pero su familia considera que las circunstancias actuales son diferentes.

Noelia Bru reclama que se siga investigando el caso de Sonia Martín

Noelia Bru, presidenta de AFISE (Asociación de Apoyo a Afectados e Información sobre Sectas), sigue de cerca la situación de Sonia y acompaña a sus familiares en estos momentos. Su implicación con este tipo de casos parte también de una experiencia personal. Es prima de Patricia Aguilar, la joven española que desapareció en 2017 y permaneció durante alrededor de un año y medio en Perú bajo la influencia de un gurú, hasta que fue localizada y regresó a España en 2018. Desde entonces, se ha dedicado a asesorar y acompañar a familias que atraviesan situaciones similares y actualmente también ayuda a Peter Pogačar en la búsqueda de su hija Julija, cuya desaparición continúa bajo investigación.

En el caso de Sonia, Bru ha explicado a la web de 'Informativos Telecinco' que sus familiares están "bastante angustiados" y que la Policía dispone de la denuncia y de los datos sobre la desaparición. Sobre la posible influencia del movimiento de las 'llamas gemelas', pide separar las creencias asociadas a esta corriente de la existencia de un grupo organizado: "Hablamos de un movimiento, no de un grupo en sí que haya podido influir en ella de una forma directa", señala. Según explica, podría tratarse de "unas creencias que la han abocado a una situación" que ahora resulta difícil de interpretar y en la que tampoco descarta que Sonia pudiera haberse encontrado con "una persona equivocada".

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Bru también pone el foco en el antecedente de febrero, cuando Sonia estuvo varios días sin dar señales y después regresó voluntariamente a casa. "Esto ha pasado antes, pero no de la misma forma", sostiene. Ahora, añade, concurren otras circunstancias que considera relevantes: "No lleva documentación, no tiene dinero, no tiene nada y lleva desaparecida desde hace meses". Por ello, la presidenta de AFISE reclama que se mantenga abierta la búsqueda y que se profundice en las circunstancias que rodean su desaparición. "La Policía no consigue dar con ella", apunta.

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La desaparición de Sonia Martín en abril y la preocupación de sus padres

Los padres de Sonia, según explica Bru, se encuentran superados por la situación y han mantenido hasta ahora una posición prudente respecto a la exposición pública del caso. Su principal preocupación, señala, es que se siga avanzando para poder saber qué ha ocurrido con su hija y conocer dónde se encuentra. Esa cautela también responde al temor de que cualquier información publicada pueda llegar hasta Sonia y condicionar de algún modo su reacción ante la difusión de su caso.

Según ha informado 'El Periódico de España', Sonia salió de su casa el 16 de abril alrededor de las 17:00 horas tras decir a sus familiares que regresaría a la hora de la cena. La mujer había roto meses antes una relación sentimental de 15 años y, según la información publicada, atravesaba entonces una etapa de cambios personales. Su familia denunció la desaparición ante la Policía Nacional al día siguiente y posteriormente acudió al Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, donde solicitó, entre otras diligencias, la geolocalización del teléfono móvil de la mujer. El terminal, según la información publicada, permanece apagado.

La desaparición de Sonia también fue difundida desde los primeros días por QSDglobal, la fundación promovida por el periodista Paco Lobatón, que el pasado 29 de abril compartió en sus redes sociales la alerta del caso y pidió colaboración ciudadana para tratar de localizarla. Además, el comunicador ha mantenido contacto con la familia para conocer de primera mano las circunstancias que rodean la desaparición y contribuir a su difusión. Las incógnitas siguen muy presentes.