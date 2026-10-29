Celia Molina Cáceres, 29 OCT 2026 - 05:00h.

Una empresa de alquiler de coches ha elaborado un informe en el que enumera las carreteras más escalofriantes de Europa

Los pueblos 'malditos' que existen en España: de su ubicación exacta a los hechos que nutren sus leyendas

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La web de alquiler de vehículos DiscoverCars.com ha elaborado un informe en el que enumera cuáles son las carreteras y enclaves más "embrujados" de toda Europa. Y en la lista, en la que destacan sinuosos trayectos como el de la carretera A3 de Croacia o el de la A46, de Leamington a Coventry, en Inglaterra, hay una carretera española, conocida en nuestro país por los tenebrosos relatos que los conductores han hecho sobre ella.

Se trata de una carretera ubicada en Las Hurdes, en Cáceres, que ya de por sí es una tierra misteriosa rodeada de leyendas. Sus gentes cuentan que, antiguamente, un hombre lobo que recorría las montañas por la noche, habitaba sus tierras, así como unas extrañas luces que asociaban con presencias sobrenaturales o avistamientos extraterrestres.

La carretera de la que habla este estudio es la EX-204, en el tramo que une la preciosa alquería hurdana de Aceitunilla con Nuñomoral y es el más aterrador, no solamente de Extremadura, sino de toda España.

Mujeres vestidas de épocas y niños espectrales corriendo

"Muchos conductores han contado haber visto apariciones fantasmales de mujeres vestidas con ropas de época que deambulan por la carretera. También se han producido varios avistamientos de niños espectrales que corren por la carretera desde un cementerio cercano. Por si fuera poco, quienes recorren este tramo han escuchado los escalofriantes chillidos de bebés monstruosos, además de haber visto inquietantes animales de ojos rojos junto a los niños fantasma", asegura el informe.

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Otras carreteras encantadas de Europa, según el informe

Según la misma web, ya fuera de España, hay otra carretera en Croacia famosa por sus sucesos extraños y sus "fuerzas oscuras". Se dice que la autopista A3, que atraviesa el norte y el este de Croacia, está "maldita", ya que los conductores aseguran haber sufrido alucinaciones, sentirse dominados por la locura y experimentar otros fenómenos inquietantes. En este tramo de carretera se han producido varios accidentes y muertes y se cree que algunos podrían haber sido provocados por actividad paranormal.

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Muertes inexplicables y el túnel más embrujado del mundo

Igualmente, se dice que que el tramo de la A46 de Leamington a Coventry de Inglaterra está especialmente embrujado. En un bosque privado situado junto a esta carretera se encuentra Gaveston’s Cross. La historia cuenta que, en 1312, el conde de Cornualles y favorito de Eduardo II, Piers Gaveston, fue llevado hasta esta zona boscosa y decapitado. Allí se erigió una cruz de piedra arenisca y, según la leyenda, en las noches tranquilas pueden escucharse campanas que repican débilmente, aunque no haya ninguna fuente visible del sonido.

También en Inglaterra se habla mucho de la A12, de Great Yarmouth a Lowestoft, donde los conductores aseguran haber visto a un "fantasma burlón". En esta carretera, tres personas murieron en circunstancias misteriosas. La primera fue un camionero que conocía bien la ruta, hasta que una noche, sin motivo aparente, su vehículo se salió de la carretera y se estrelló contra los árboles . Más tarde, otro conductor y un ciclista se desviaron hacia el peligro sin razón aparente.

El informe también recoge otros enclaves como uno de los "túneles más embrujado del mundo", situado en en la autopista A2 que conecta Basilea con Chiasso, Suiza. Según la leyenda, en 1983, dos abogados vieron a una anciana de aspecto fantasmal haciendo autostop al costado de la carretera. Se detuvieron y la dejaron subir al coche y, mientras conducían, la mujer les habló y les dijo que algo realmente terrible iba a suceder. Al entrar en el túnel de Belchen, volvió a hacerse el silencio. Los hombres miraron hacia atrás y se dieron cuenta de que la mujer había desaparecido del asiento.