"Sólo tengo cuatro hijos. El de Ivonne Reyes no es mío" , aseguraba hace unos días el periodista en el plató de 'Sábado Deluxe' , donde volvió a asegurar que dispone de pruebas que podrían terminar de manera fulminante con todas las cávalas sobre su paternidad. Pero, ¿quiénes son entonces los hijos de Pepe Navarro?

A través de las redes de la televisiva, donde se presenta como "mamá de Andy y Marlo", hemos podido ir siguiéndole los pasos a los dos primeros descendientes del que fuera presentador del mítico 'Esta noche cruzamos el Mississipi'. Aunque Eva reconoce en su perfil de Instagram que está sufriendo el síndrome del nido vacío tras la marcha de casa de sus dos retoños , lo cierto es que no puede evitar sentir un profundo orgullo al verles recorrer sus propios caminos.

Aunque no se sabe de ellos más de lo poco que podemos ver en redes sociales, lo cierto es que los dos primeros hijos de Pepe Navarro parecen disfrutar de unas vidas felices y de lo más completas, con el amor de sus padres como su principal sustento.

Porque aunque la separación de Pepe Navarro y Eva Zaldívar no fue en buenos términos , lo cierto es que con el tiempo el exmatrimonio ha sabido cómo encauzar su relación por el bien de sus hijos. Ahora, el presentador y la televisiva hacen alarde públicamente su estrecha relación y la buena química que hay entre ellos.

Tanto es así, que Eva no ha dudado en posicionarse del lado del periodista ante esta última polémica entrevista. "Me parece fenomenal, tiene 70 años y me parece muy bien que haga una entrevista igual que ha hecho ella 80.000", sentenciaba de manera tajante ante los micrófonos de 'Europa Press'.