La que fuera presentadora de 'Sobreviviré' vuelve a tener motivos por los que sonreír . Aunque su ruptura con Sandra ha sido en buenos términos, una separación no es algo fácil para nadie. Y mucho menos después de una historia de amor que se ha prolongado en el tiempo durante cinco años.

Pero, a pesar de estas piedras en el camino, Nagore Robles ha recuperado la ilusión más pronto de lo que ella imaginaba. Como nos contó hace algunos meses en exclusiva para 'Outdoor', el deporte es uno de los principales motores de su día a día. "Me redirige a mi centro. Si tengo un mal día, lo subsano con deporte. Si tengo un buen día, me recarga las pilas y me hace estar más activa", señalaba en estas declaraciones.