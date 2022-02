Patricia Pérez Iglesias no podría estar más feliz con los resultados que ha obtenido tras pasar por quirófano para operarse de su lipedema. La que fuera tentadora en la segunda edición de ' La isla de las tentaciones ' ha enseñado sus nuevas piernas con un tremendo orgullo al ver cómo se ha hecho realidad el que era uno de sus sueños. Una intervención quirúrgica en la que le extrajeron más de cinco litros de grasa .

Un proceso de lo más emocionante para ella del que ha hecho partícipes a sus seguidores de Instagram, con los que ha compartido el impactante antes y después de sus piernas , que lucen ahora mucho más esbeltas. "Me quitaron casi cinco litros de grasa de las dos piernas, desde tobillos a ingles", ha señalado la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que está muy emocionada con el resultado de su operación .

Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido nada fácil para ella. "Tenía dolores diarios que no me dejaban realizar actividades normales. Caminar o estar de pie muchas horas se había convertido en un problema para mí", ha reconocido la enemiga íntima de Marta Peñate, que ha hecho público su caso con la intención de visibilizar este diagnóstico médico conocido también por el nombre de 'la enfermedad de la grasa dolorosa'.