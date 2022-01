Juan José Díaz (alias Marquesito Dolls) es el artífice de que Rocío Carrasco tenga ya su propia muñeca

El autor está sorprendido de la gran acogida: "Me han llovido los comentarios positivos"

La hija de Rocío Carrasco está representada con su característico traje de chaqueta y pantalón fucsia

Más allá de su testimonio que ha servido de altavoz para muchas mujeres, Rocío Carrasco también ha inspirado la creatividad con su estilo, generando un movimiento que se conoce ya como 'carrasquista'. Desde su traje fucsia, color del empoderamiento femenino, su característico pelo rapado o el mismo Ave Fénix que lleva tatuado a la espalda, todo ello ha adquirido un sentido simbólico del que se están haciendo eco distintos artistas.

Con el fin de dar visibilidad a un ejemplo de mujer fuerte que ha roto su silencio y que está decidida a no callarse nada, tal como seguiremos viendo en 'Montealto, regreso a casa', la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco ahora es noticia porque cuenta ya con su propia muñeca de estilo Barbie.

La suya no es la típica imagen de muñeca rubia y alta que tenemos todos en mente. Para la creación de este modelo en miniatura de Rocío Carrasco, (que por cierto, no está a la venta) su autor se ha inspirado en el elemento gráfico estrella con el que dio un testimonio que lo ha cambiado todo: su traje de chaqueta y pantalón fucsia que lució a lo largo de toda su entrevista.

El artífice que ha hecho posible que Rocío Carrasco tenga ya su propia muñeca se llama Juan José Díaz y es un malagueño de 35 años. Con él hemos contactado desde Outdoor hechizados por el cariño que ha puesto en esta creación que desde que ha visto la luz ha recibido todo tipo de buenos comentarios. Su primera musa y la que le inició en un hobby que cada vez le ocupa más tiempo fue Mónica Naranjo y con la hija de Rocío Jurado ha tocado ahora techo.

Su nombre artístico y con el que aparece en su cuenta de Instagram es Marquesito Dolls y se define "como artista de reroots dolls", una faceta que trata de compaginar con su trabajo como vigilante de seguridad en un conocido museo de la ciudad andaluz. Desde su misma casa convertida en estudio, Juan José va dando forma a distintas mujeres, divas y grandes damas influyentes que a él le sirven de inspiración y de modelo para muchos otros. Así es como ha decidido lanzar la muñeca de la mismísima Rocío Carrasco.

Dando una vuelta por Instagram nos hemos encontrado auténticas joyas hechas muñecas y Rocío Carrasco es ya una de ellas, ¿cómo surge tu proyecto?

Nace del fenómeno fan. Soy admirador de una gran artista española, Mónica Naranjo y desde niño coleccionaba y compraba todo de ella. Hace años quería que mi colección de álbumes y edición fueran diferentes a los de los demás fans y quise hacer la trayectoria profesional de la artista en cada fase de su vida. Y bueno concretamente sentí la inquietud de aprender este arte y empecé a hacer muñecas.

¿Cómo haces las muñecas? ¿Cuál es tu técnica?

Las hago con pinturas acrílicas y la técnica es el countouring para hacer las facciones. La base es de una Barbie y el resto de secretos me los guardo...

En tu amplia colección ha entrado ahora Rocío Carrasco...

Mónica Naranjo fue la semilla que me impulsó a sacar mis capacidades artísticas ya que en el trabajo que desarrollo no puedo ejercer mi creatividad. Esto surgió como un hobby y luego he ido ampliando mi colección con más personajes y artistas y precisamente Rocío Carrasco me conmovió.

¿Qué representa para ti esta muñeca de ella con la que has dado la bienvenida al 2022?

Rocío Carrasco representa la fortaleza, el cambio y la igualdad de una mujer empoderada. No puedo estar más feliz de este trabajo y de todo lo que ha visibilizado.

Si le llegara su muñeca a Rocío Carrasco, ¿qué le dirías?

Pues en su caso me ha sorprendido mucho todo. No me esperaba que tuviera tan buena acogida porque nada más sacarla me han llovido los comentarios positivos. Yo estoy feliz y ojalá que a ella le llegue mi trabajo y, sobre todo, que se vea representada por él. Lo he hecho desde el máximo respeto porque me parece un símbolo del feminismo y es una gran reivindicación contra la violencia de género y vicaria.

Por curiosidad, ¿esta muñeca está a la venta?

No, ahora mismo ni esta ni el resto de muñecas están a la venta, aunque no lo descarto en el futuro. Ahora mismo estoy trabajando mucho en ello y es un proyecto que verá la luz al público cuando tenga 3.000 muñecas. Mientras tanto es un hobby, pero tengo la intención de crear mi propio museo.

¿Y cuántas llevas ya hechas para llegar a esa meta?

Llevo ahora mismo alrededor de 478 muñecas. Es un constante no parar de trabajo y dedicación, pero ya te digo que no me molesta porque por el momento es un hobby del que disfruto mucho. Es una sensación inexplicable cuando las veo terminadas. Son 'minihumanas'. Es un trabajo muy gratificante.

¿Algunas de las artistas que has convertido en muñeca se han puesto en contacto contigo?

Diana Navarro hizo un comentario. Yurena y la Pelopony sí que se han puesto en contacto conmigo, pero Mónica Naranjo, por ejemplo, no lo ha hecho nunca. Me hubiese gustado una buena palabra o un simple like, pero bueno. Yo estoy feliz con lo que hago, tampoco necesito la aprobación de la artista.

¿Tienes en mente para tu colección algún personaje más de Telecinco?