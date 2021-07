"Hoy me siento superfeliz. Yo tenía un Mercedes-Benz, me lo regalaron mis abuelos cuando cumplí los 18 años, pero he decidido cambiarlo y me he cogido un coche más grande ", ha comenzado a explicar Sandra Pica a través de sus historias en Instagram. Y es que después de haber estado ingresada hace unos días, la joven se muestra positiva: "Creo que me vienen cosas muy buenas en el mes de agosto. Feliz, feliz, feliz. Después de una semana supermala, las cosas solo pueden ir para arriba".

Además, se ha sincerado sobre todo lo que ha ocurrido mientras él estaba en 'Supervivientes'. "Antes mis exparejas me dejaban porque fallaba yo. Con ella he fallado pero no me esperaba eso. Me había perdonado. Ella siempre me decía que no me preocupase. Ella tenía más miedo que yo a olvidarla. Pero al final ella no me quería como antes. Yo ahora estoy mejor. Ella me ha dejado. Quiero que sea feliz pero entre ella y yo no habrá más futuro juntos", contaba al presentador ante la atenta mirada de sus compañeros de edición.