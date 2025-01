Montoya tiene mucha tensión sexual con Gabriella , pero por el momento no ha caído en la tentación. No obstante, las imágenes de complicidad, tonteo, cariño y alto voltaje enfadaron mucho a Anita. Como por ejemplo, cuando Montoya le hizo saber a Gabriella la reacción física que provocaba en él: "¡Pero qué asco!", reaccionó su novia.

Anita intentó con esas primeras imágenes calmarse guardando silencio. "No tengo ni palabras, Sandra. Yo esos límites sí que los pongo. Ojalá supiera qué le está pasando, pero ya te digo que enamorarse, no se va a enamorar", criticó. "Yo lo amo pero viendo estas imágenes, me está costando mucho sacar el amor", añadía.

No solo los acercamientos que han hecho subir la temperatura en Villa Montaña han molestado a Anita, sino también gestos como el de Montoya cantándole al oído a Gabriella. "¿Le está cantando mi canción? No puedo ver esto (...) Si antes me daba asco, ahora más. Yo cada vez que suena en la villa, me pongo triste... ¡y éste cantándosela a otra en la villa! ¡Este no es el amor de mi vida!", exclamó entre lágrimas Anita.