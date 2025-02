Parecía un día normal en la casa de Guadalix de la Sierra , pero Romina hallaba algo que marcaba un antes y un después. La argentina descubría un pantalón de Javier en la basura. Al instante, lo compartía con Maica y Miguel Frigenti , que segundos más tarde encontraba una de sus camisetas en el mismo lugar. "A mí esto me parece un horror", reaccionaba Romina.

Tras lo ocurrido, Maica visitaba el 'confe' acompañada de Frigenti: " Me ha dolido el corazón . Es muy fuerte", comenzaba. "Yo ya estoy flipando con el nivel al que estamos llegando aquí. Es una falta de compañerismo y de humanidad... Qué vergüenza. Pobre Javi ", añadía el colaborador.

Tras ver las imágenes, Javier no dudaba en reaccionar en plató: "Yo he de decir que yo nunca lo haría, evidentemente. Yo si veo unos pantalones, antes de tirarlos a la basura pregunto. Entiendo que fue un error y ya está. Me los han entregado hoy bien limpitos".