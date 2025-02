La visita de Vanessa a Guadalix de la Sierra durante la gala de San Valentín dejó a Maica muy afectada. La concursante gallega le dejó claro a la modelo por qué había sentido celos hacia ella y la entrada de Daniela en escena provocó un tensísimo choque entre esta última y Vanessa. Todo esto, sumado a las palabras que le dijo Vanessa antes de la discusión, superó por completo a Maica, que acabó muy decepcionada con la exconcursante. Es por ello que Maica ha tomado una decisión, a la cual ha reaccionado Vanessa en el plató de 'GH DÚO'.

Y es que Maica veía a sus compañeros tras su encuentro con Vanessa y estaba totalmente destrozada: "¿Qué ha pasado?", se preguntaba Miguel Frigenti, al ver las lágrimas de la concursante, quien no tardaba en ir al confesionario: "Me duele tanto... no sé cómo Vanessa puede hacerme esto". Y le confesaba a sus compañeros que Vanessa "le había traicionado. Y encima han tenido (Daniela y ella) una discusión muy fuerte ahí".

Lo que no entendía Maica era cómo Vanessa podía decirle que había "acariciado a Javi": "Me ha vendido con cosas muy falsas. Pero yo con ella no voy a hacer lo mismo. Porque ante todo tengo clase... y me voy a callar". Y desvelaba que un día le dio "un puñetazo en la nariz" y tras eso, Vanessa le dijo que no dijera nada para ir a '¡De viernes!' a contarlo. "Le dije que esas cosas no las hago. Me ha dicho muchas cosas muy fuertes", añadía.

La decisión de Maica

Por todo esto -sus lágrimas en el confesionario, rota por completo, lo dicen todo- Maica ha tomado una drástica y rotunda decisión. Antes de ello, dejaba constancia de que Vanessa y Javi eran muy importantes para ella. "No pienso hablar de ella", aseguraba ante Miguel Frigenti. "Podría decir muchas cosas, pero no lo voy a hacer por no darle protagonismo. Es lamentable lo que ha hecho", añadía.

"De mí no va a sacar nada. Si Javi está permitiendo eso y que no esté frenando esa campaña que se está haciendo hacia mi persona... me va a doler mucho. Vender a tu amiga por un poco de fama...", aseguraba en el confe.

La reacción de Vanessa en el plató

Vanessa se sinceraba en el plató de 'GH DÚO' y negaba que hubiera dicho lo del '¡De viernes!' tras el puñetazo: "No ha existido. No tiene razonamiento ni lógica. Una vez más me la creo muchísimo menos. Pero como me considero su amiga, le digo lo que me parece bien y lo que no me parece bien, cosa que el resto de gente no hace. Cuando no le dices lo que quiere oír eres lo peor. Yo sus caídas no se las compro, ni yo ni media España".