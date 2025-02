Anita hace estallar a Montoya con sus imágenes en la hoguera por lo que está pasando en 'Villa playa'

Montoya, después de protagonizar unas duras últimas hogueras, en las que en una de ellas se saltaba las normas y llegaba hasta 'Villa playa' en busca de Anita y que, como castigo, en la última no pudiera ver sus imágenes, aunque sí sus compañeros; llegaba visiblemente tranquilo al ponerse frente al fuego y Sandra Barneda, pero esto iba a ir cambiando según iba pasando el tiempo y las imágenes iban saliendo en la 'tablet'.

"Para mí esto es una pesadilla porque es real lo que está pasando, ella me llegó a decir que si yo caía en la tentación la destrozaba", explicaba Montoya antes de ver imágenes, ante lo que Sandra Barneda apuntaba algo: "Y lo has hecho". "Pero no he caído en la tentación, está claro que yo no he caído. Tengo que mirar por mí", explicaba él y la presentadora respondía: "Has caído porque has querido, puedes ser feliz estando solo".

Montoya, tras ver más imágenes de Anita: "¿Yo merezco esto desde el minuto cero?"

Montoya podía ver en las imágenes de cómo Anita hablaba de Manuel y le comparaba con él. "No pasa nada, me alegro de escuchar esas palabras, perfecto", decía él, que podía observas más momentos de su pareja y Manuel en la cama: "¿Yo merezco esto desde el minuto cero? No quiero que se me diga ni una vez más que se me diga que yo he caído en la tentación, he caído dándome cuenta porque me merezco ser feliz". "Por el motivo que sea, pero has decidido caer en la tentación con Gabriella, puedes darte cuenta sin caer en la tentación con nadie", le decía Sandra Barneda y este se explicaba: "Yo no quiero estar con ella, me da asco. He caído en la tentación y muy contento que estoy. He respetado los límites".

Que reaccionaba tras ver a Anita en las imágenes tras todo lo sucedido: "Me han partido el corazón. No me voy a enamorar, esta persona lo que ha hecho es romperme la ilusión por creer en el amor. A Gabriella no la voy a hacer daño, nos estamos dejando fluir y disfrutando porque nos lo merecemos".

Las lágrimas de Montoya: "Tenía mi futuro muy enfocado con ella"