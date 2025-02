Carmen Borrego se emociona al escuchar a su hijo reflexionar sobre su relación

José María Almoguera se entera en directo de que es finalista y tienen una conversación en directo

La gran final de 'GH DÚO' ya tiene fecha: el martes 4 de marzo, en Telecinco

José María Almoguera, en una noche de 'GH DÚO: Límite 48 horas' en la que se ha enterado de que es finalista por su madre Carmen Borrego, ha vivido muchas emociones y hemos escuchado las emotivas palabras que ha dedicado a su abuela María Teresa Campos.

En la recta final del concurso, José María ha hablado sobre Carmen Borrego, sobre la que ha reflexionado mucho desde que está en la casa de Guadalix: "Espero que mi madre esté orgullosa de cómo he desarrollado el programa". Y de lo que ha reflexionado sobre la relación con su madre: "Cuando eres padre te das cuenta de lo que duelen los hijos y sé que a mi madre le he podido doler en algún momento".

José María Almoguera, sobre su madre: "No quiero arrepentirme de no haber pasado tiempo con ella"

José María asegura que tiene cosas muy claras sobre esto: "Lo primero que no quiero es que mi hijo se críe sin abuela ni arrepentirme de no haber podido disfrutar de tiempo con mi madre. Prefiero arrepentirme de haber perdonado que de no haber perdonado. El tiempo lo cura todo y es lo que necesitaba, echar de menos".

Carmen Borrego, que escuchaba muy emocionada desde el plató las palabras de su hijo, se pronunciaba sobre lo que decía de su función como abuela: "La primera cosa que le hizo reflexionar fue lo de su hijo. Los abuelos somos muy importantes y la gente que se ha criado con los abuelos es una base muy importante. Las palabras de mi hijo esta noche son fundamentales en mi vida".

"Estoy muy orgullosa de él como hijo", decía Carmen, pero Miguel Frigenti le interrumpía para decir algo: "Me parece muy importunista este discurso tan blanco y tan familiar a una semana de la final". Lo que no gustaba nada a Borrego, que no se cortaba en contestarle: "Estás siendo Miguel Frigenti en esencia, te acabas de cargar el momento".

Pero no iba a faltar más emoción, José María podía hablar con su madre en directo. "Si 'Gran Hermano' te ofrece una cosa es tiempo, tener la cabeza libre para poder pensar y echar de menos, claro que me gustaría un abrazo con mi madre", decía él, que aseguraba "tener ganas de verla". A la que mandaba un mensaje: "Queda poco, en breve nos vemos, hacemos algo juntos, solucionamos lo que tengamos que solucionar y hacia delante".

Carmen Borrego comunica a su hijo que es finalista de 'GH DÚO'

Lo que no sabía es que Carmen, desde el plató le iba a comunicar una noticia muy importante: "Estamos my orgullosos de ti, te voy a dar la noticia de que eres finalista de 'GH DÚO".

"Muchas gracias a todos, no me lo esperaba, pensaba que esto iba a ser un viaje corto, me sorprende para mí ser finalista", era la reacción del concursante y afirmaba ser muy especial que su madre le hubiera comunicado esta noticia: "Es un lujo irrepetible".