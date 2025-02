Miguel Frigenti y María la Jerezana opinan del pique entre Maica y Álex Ghita: "Le ha calado..."

Los premios ‘Internacional GH DÚO Awards’ generaron gran tensión entre los concursantes la pasada semana. Álex Ghita termino siendo el más señalado por sus compañeros, que no dudaban en dar las explicaciones pertinentes. El concursante ha protagonizado numerosos conflictos en la casa, y su vuelta no ha sido del todo bien recibida, ni siquiera por parte de Maica.

"Si nos unimos es porque hacemos convivencia en la recta final, no nos aislamos. Amigos de pega lo dirás tú, la ley del espejo, que has aprovechado una amistad para reírte de una persona ". "Al final, tanta lejía y amoniaco la tiene mareada", respondía él y Maica reaccionaba: "No tiene argumento suficiente para defenderse de lo que le digo", añadía.

La relación entre ambos ha cambiado en pocas semanas, y a pesar de que al principio algunos apuntaban a un posible tonteo, la realidad es que todo parece apuntar a que no será así. Hablamos con los colaboradores y ex concursantes sobre esta relación, ¿qué piensan? ¡dale play!

Los colaboradores de 'GH Dúo' lo ven claro: no está dando lo mejor de sí. "¿Pero ha vuelto Álex Ghita a la casa?", ironizó Vanessa Bouza ante nuestras cámaras. La exconcursante de 'GH' no perdona que el popular participante no esté jugando el juego del reality. "En el día a día no lo veo, solo lo veo cuando se enciende una cámara", dijo, dando a entender que sólo le interesa la fama. ¡Dale play para saber lo que opinan los colaboradores!