"Os traigo estos pañuelos para todos , que veo que lloráis mucho. Pero especialmente para ti Eros, que veo que lloras por las esquinas. No sé si lloras porque Bayan te va a dejar, o porque se va a ir conmigo, o porque ninguno de tus compañeros te aguanta... o espérate, a lo mejor porque eres el único en todas las ediciones de 'La isla de las tentaciones' que la soltera ha pasado del novio. Y no solo la soltera, el resto también", señalaba Rubén Torres, mientras tiraba todos los pañuelos al suelo.

Y es que Rubén Torres dejaba claro todo lo que hace él que Eros no ha hecho nunca con Bayan: "Estamos todo el día juntos y tenemos mucha conexión al hablar. Hay química y le escucho, cosa que tú no haces. Y me fijo en los regalos". Rubén Torres le mandaba un tremendo dardo a Eros: "El único regalo que le has hecho es acostarte con otra tía en su cama. En la cama de los dos, donde dormís juntos. A mí se me caería la cara de vergüenza".