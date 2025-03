"Ya no va a haber cámaras, ya no hay que dar ni explicaciones ni nada... ya veremos. Mañana te lo cuento", respondía María 'La Jerezana'. Y es que lo que estaba claro tras las palabras de la de Jerez de la Frontera es que ambos iban a pasar la noche juntos. "Todavía no hemos podido hablar. Ahora saldremos y ya veremos. Y hablaremos", aseguraba, por su parte, el hijo de Carmen Borrego.