Uno de los momentos más destacados fue cuando Manuel Cortés rompió a llorar en directo tras escuchar las emotivas palabras de Marieta sobre su relación dentro del concurso. La ganadora destacó el vínculo que formaron y lo sorprendida que estaba por el trato que recibió de Manuel: "Me cuidó desde el minuto uno y he conocido a un Manuel que no había conocido nunca". Sus palabras fueron suficientes para emocionar al hijo de Raquel Bollo, quien apenas pudo articular unas palabras debido a la intensidad del momento.