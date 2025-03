Bayan y Torres critican a Eros tras la hoguera

La novia de Eros y el tentador no han dudado en analizar la actitud de Eros

Por su parte, sus compañeros han aplaudido su actitudo en 'Villa Montaña'

Rubén Torres incendia la hoguera plantándole cara a Eros y sacando pecho por Bayan: "Ninguno de tus compañeros te aguanta”

La octava edición de 'La isla de las tentaciones' trajo consigo una novedad sorprendente. Por primera vez, los participantes vivieron hogueras mixtas. Bayan y Alba se vieron las caras con Montoya y Tadeo. Por su parte, Eros y Álvaro vivieron su hoguera con Sthefany y Anita.

Y no solo eso. Tras las hogueras mixtas han llegado las hogueras de los solteros. Los participantes se han encontrado cara a cara con los tentadores y las tentadoras de sus parejas. Y esto ha supuesto un sinfín de reproches, pullas y mucha tensión.

Eros, como es evidente, recibió la visita de Torres. Al volver a 'Villa Playa', el tentador no ha dudado en contarle a Bayan cómo fue su encuentro con todo lujo de detalles: "A mí Eros me atacaba con que yo metía mierda en la relación y con que le he tirado a todas", ha comenzado.

Torres, a Bayan: "Eros te ha dejado como la mala"

"Y a ti (Bayan) te dejaba todo el rato como en el suelo, que eres como la que se dejó, que ya me daría cuenta de lo mala que eres...", ha continuado. Y, acto seguido, ambos no han dudado en criticar su actitud: "Vienes, me pones los cuernos con Érika cuando decías que me ibas a demostrar, te da una patada en el culo y te haces la víctima falsa...", ha reaccionado ella.

"Se nota que eres un mentiroso, faltas el respeto a mis compañeras en la hoguera, en el cara a cara con Torres no sabes contestar, ahora me estás atacando a mí intentado hacerme pequeñita, y a pesar de todo eso, habla mal de mí. Me ha pisado tanto tiempo que se creía que yo aquí iba a llorar", se ha desahogado Bayan. A lo que Torres ha respondido reafirmándose: "Lo ha pintado todo como que tú eres la mala".

Eros, aplaudido por sus compañeros

Por otro lado, en 'Villa Montaña' piensan todo lo contrario. A la mañana siguiente de la hoguera de solteros, todos sus compañeros coincidían: "¡El defensor del pueblo!", gritaba Montoya aplaudiéndole al verle aparecer. "Allí en la hoguera me apoyó un montón", comentaba Álvaro.