"Ya no hay vuelta atrás, esta noche ha comenzado el combate definitivo, una batalla histórica de lo humano contra lo divino, en la que la victoria será solo para uno de ellos : el superviviente que será leyenda", ha continuado adentrándose cada vez más hasta ubicarse en el centro de la Palapa.

Tras ver cómo se encendía la Palapa, la presentadora no ha podido evitar emocionarse. Entre lágrimas , Laura Madrueño no ha dudado en compartir con la audiencia lo que estaba sintiendo: "Teníamos tantas ganas de que llegara este momento que estoy temblando ".

Ha sido entonces cuando Jorge Javier Vázquez, desde plató, le ha preguntado el motivo de su impacto ante el encendido de la Palapa: "Creo que son los recuerdos de las experiencias que he vivido estos dos años, de todo lo que he crecido aquí profesional y personalmente y del gran equipo que tengo aquí conmigo".

La presentadora ha aprovechado entonces la ocasión para sacar a relucir el trabajo de todo el equipo de 'Supervivientes': "Llevan más de un mes trabajando sin descanso. Más de 200 personas que me acompañan, sin ellos nada de esto sería posible. Cómo no me voy a emocionar".