Además, Terelu se ha sincerado antes de comenzar su aventura y ha desvelado cuáles son los mayores miedos a los que va a enfrentarse en esta experiencia: "Los bichos. Me dan miedo los insectos, me dan pánico las arañas, me dan pánico los cangrejos... me dan pánico. Convivir así me va a dar bastante miedo porque prefiero un bicho grande que uno chico".