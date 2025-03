Rubén Torres descubre en el reencuentro que Bayan se tatuó un tulipán por él y ella explica el significado

El que fuera tentador desvela que Bayan tuvo algo fuera con Beltrán, expareja de Melody de 'La isla de las tentaciones'

Sandra Barneda se emociona al presenciar el momento más especial entre Bayan y Eros en su reencuentro: "Habéis aprendido mucho"

Llegaba el reencuentro tres meses después de 'La isla de las tentaciones', donde Eros y Bayan iban a volver a ponerse frente a Sandra Barneda para recordar todo su paso por el programa y contar cómo está su relación después de irse de República Dominicana, pero también se iban a poner delante a Rubén Torres, alguien muy importante para ella en 'Villa playa'.

En medio del encuentro de Bayan y Eros, ella confesaba que al salir de República Dominicana, Rubén Torres, con el que decidió irse en su hoguer final para conocerle fuera, le dijo que tenían que dejar de hablar "a las 48 horas" de haber llegado a España: "Cuando salimos me dice que tiene algo pendiente fuera con una chica con la que estuvo, que eso está zasi zanjado y que quiere conocerme a mí, pero cuando se va a Badalona se vuelve más frío. Le tuve que sacar yo el tema de la chica para que me dijera en un mensaje que va a volver con ella".

Bayan aseguraba que Torres nunca le había dado una explicación sobre esto, la que iba a poder tener al poder volver a verle en este reencuentro.

El tentador de 'La isla de las tentaciones 8' entraba y abrazaba a Bayan, asegurando que esto le habái "hecho revivir todo". El que explicaba por qué dejó de hablar con ella: "Le dije que estaba agobiado y necesitaba espacio. Me llegó que salió con un chico y eso me distanció". Aunque después afirmaba que decidió dejar de hablar con ella "porque quería retomar algo con esa chica".

Rubén Torres descubre que Bayan se ha tatuado un tulipán por él

Pero Bayan le dejaba claro que "no la dejara de mentirosa" y que su mensaje fue que quería dejar de hablar por esa chica: "Me has mentido en muchas cosas y me has hecho daño" Y explicaba que tuvo algo con Beltrán, el que fuera pareja de Melody en 'La isla de las tentaciones' y que estaba completamente soltera, pero que "no fue nada serio".

Lo que quería dejar claro Bayan a Torres es que "la hizo mucho daño" y que lo que vivió con él era de verdad, tanto que llegó a tatuarse por él, lo que este ni sabía: "Llevó un tulipán. Él me regala un peluche que es un tulipán".

Él se quedaba sorprendido con este y le pedía perdón por todo: "Puede ser que hice mal al salir de ahí y no quería hablar contigo por respeto a la otra persona". Momento en el que ella no podía evitar las lágrimas: "Lo que vivió con él es de verdad, sino no hubiera fallado a Eros porque nunca he sido infiel y me voy a arrepentir toda la vida de haberle hecho daño".

Y cuando Bayan descubría que Rubén Torres tiene una relación, ella le deseaba todo lo mejor antes de despedirse: "Quiero que sea feliz, tengo dolor, pero no te guardo rencor. Que te vaya bien".